Shields k.o. per un mese, Milano rinuncia a Mannion. Per ora...

L'Olimpia Milano ha messo in stand-by l'operazione Nico Mannion. Una trattativa che ha vissuto accelerate e frenate nelle ultime settimane, in cui la volontà del giocatore (smanioso di giocare in Eurolega) si è spesso scontrata con la chiara intenzione di Varese, con Luis Scola a stoppare gli approcci dell'EA7. Giuseppe Sciascia per La Prealpina riporta in tal senso degli aggiornamenti importanti: l'Openjobmetis riavrà Nico Mannion a Trieste, e anche oltre. Questo perché è stata ritirata l'offerta di Milano per prelevare il Red Mamba da Varese: i 300mila euro proposti come buyout per rilevare il contratto del capitano biancorosso (per il quale era pronto un accordo fino al 2026) sono destinati ad altre priorità.