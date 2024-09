Basket, Serie A: la Virtus soffre, ma passa a Trapani. Ok Trento e Scafati

BASKET

Le V nere sono il primo test per l'ambiziosa neopromossa che, nonostante l'assenza di Galloway, lo supera pienamente: il ko arriva, ma solo per 89-88. Prima sconfitta per Reggio Emilia

La 1a giornata della Serie A di basket 2024/25 sorride alla Virtus Segafredo Bologna che, seppur a fatica, sconfigge i Trapani Shark. L'ambiziosa neopromossa trova i 27 punti di Robinson e i 13 di Notae, facendo soffrire Belinelli (15) e compagni fino all'ultimo secondo: le V nere vincono 89-88, 8 punti per Clyburn. Nuovo motore americano per la Dolomiti Energia Trento: 21 punti per Lamb e 17 per Ford, è vittoria per 92-76 sull'Unahotels Reggio Emilia. Non basta un super Sokolowski da 30 punti a Sassari, sconfitta in casa 97-86 per mano della Givova Scafati.

TRAPANI SHARK-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 88-89

Non poteva esserci debutto migliore per i Trapani Shark, ambiziosa neopromossa che ha effettuato colpi da novanta (su tutti Pleiss e Galloway, oggi out) e sfiora l'impresa contro la Virtus Bologna. I vicecampioni d'Italia soffrono le pene d'inferno nell'ultimo quarto, andando anche sul -5, ma riescono a vincere 89-88. L'avvio è subito shock per le V nere, che subiscono un clamoroso parziale di 8-0 con le triple di Robinson e Petrucelli. Alibegovic porta i siciliani sull'11-2 e da qui inizia la risalita firmata da Belinelli e Cordinier. La Virtus sorpassa con Polonara, domina da tre con Morgan e Tucker e allunga: 30-25 dopo il primo quarto. Nel secondo periodo vede il campo anche Clyburn, che inizia la sua avventura italiana con 8 punti e delle grandi schiacciate. Akele e Cordinier fanno decollare la Virtus, che arriva fino al +19 nel secondo quarto: qui si sveglia Trapani che, dopo un timeout dai toni accesi, chiude un parziale di 10-0 e torna sul -9 a metà gara.

Si riparte dal 50-41 e a nulla servono i tentativi di fuga della Virtus, spinta da un Belinelli che chiuderà a 15 punti. Trapani resta in gioco e nell'ultimo quarto effettua un clamoroso comeback: Yeboah e Robinson salgono in cattedra, ma ci sono anche le triple di Notae. Gli Shark tornano a un solo punto di distanza ed effettuano il primo sorpasso sul 76-75, ma non è finita qui: la Virtus scivola sul -5 (84-79) con l'ennesima tripla di Robinson. Da qui inizia un'altra gara, che premia i felsinei: Bologna resetta completamente gioco e quintetto, chiudendo sull'89-88. Vana la tripla finale di Notae, che ha il solo merito di riportare la distanza a un solo punto. Ottimo debutto e ko in extremis per Trapani, nonostante i 27 punti di Robinson e la doppia doppia sfiorata da Alibegovic (14 punti e 8 rimbalzi). Vince Bologna con una prova più omogenea e quattro giocatori in doppia cifra: Belinelli (15) precede Cordinier (13), Zizic e Morgan (11).

IL TABELLINO

(25-30, 41-49, 61-69)

Trapani Shark - Horton 4 (2/3 da 2), Robinson 27 (7/11, 3/6, 4/4 tl), Rossato 2 (0/2 da 3, 2/2 tl), Alibegovic 14 (4/9, 1/3, 3/4 tl), Petrucelli 11 (2/5, 2/4, 1/1 tl), Notae 13 (1/3, 3/6, 4/4 tl), Yeboah 13 (4/6, 1/3, 2/2 tl), Pleiss 2 (1/1 da 2), Gentile 2 (1/2 da 2). N.e. Mollura, Pullazi. All. Repesa.

Virtus Segafredo Bologna - Cordinier 13 (4/6, 1/5, 2/2 tl), Belinelli 15 (3/3, 3/5, 0/1 tl), Pajola 6 (2/2, 0/2, 2/2 tl), Polonara 7 (1/1, 1/3, 2/2 tl), Zizic 11 (5/7 da 2, 1/2 tl), Clyburn 8 (3/4, 0/5, 2/2), Hackett, Grazulis 2 (1/2, 0/1), Morgan 11 (0/3, 2/4, 5/6 tl), Diouf 2 (1/1 da 2), Akele 5 (1/1, 1/1), Tucker 9 (1/2, 2/3, 1(2 tl). All. Banchi.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 76-92

Inizia con una sconfitta la stagione dell'Unahotels Reggio Emilia, una delle tante squadre trasformata dall'estate e dal mercato: Trento espugna il PalaBigi e vince 92-76. L'avvio è shock per i padroni di casa, che subiscono un parziale di 17-2 nei primissimi minuti. Immediato l'impatto di Lamb, ex New Zealand Breakers che risulterà decisivo con 21 punti e un 3/3 da tre. Cheatham scuote i romagnoli, che rientrano sul 24-16 al termine del primo quarto e sfiorano il sorpasso nel secondo: si arriva fino al 24-23, prima di un nuovo parziale negativo. Due triple di Lamb ricacciano Reggio Emilia a -11 (36-25), Winston limita i danni e poi la Dolomiti Energia scappa ancora: Zukauskas e Ford (ex Stockton Kings) firmano un nuovo allungo, ma è solo +10 dopo il terzo quarto (71-61). Nel quarto e decisivo periodo Trento chiude definitivamente i giochi con la doppia tripla di Ford, che vale il +16. Un massimo vantaggio che dura fino al termine: la Dolomiti Energia sbanca il PalaBigi nel segno di Lamb (21) e Ford (17), vincendo 92-76. Ai padroni di casa non bastano Barford (19) e l'ex Sassari Gombauld (14).

IL TABELLINO

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 76-92

(16-24, 39-46, 61-71)

Unahotels Reggio Emilia - Barford 19 (7/8, 1/7, 2/2 tl), Winston 6 (0/5, 2/3), Faye 11 (5/5 da 2, 1/2 tl), Vitali, Cheatham 8 (1/3, 2/7), Gombauld 14 (6/12 da 2, 2/2 tl), Smith 13 (5/8, 1/6), Uglietti 3 (1/4 da 2, 1/2 tl), Grant 2 (1/1, 0/1), Chillo. N.e. Gallo, Fainke. All. Priftis.

Dolomiti Energia Trentino - Ellis 7 (2/3, 0/3, 3/4 tl), Cale 4 (2/5, 0/1), Niang 11 (4/8 da 2, 3/4 tl), Mawugbe 10 (3/5 da 2, 4/8 tl), Lamb 21 (3/3, 3/7, 6/6 tl), Ford 17 (1/4, 4/8, 3/6 tl), Pecchia 4 (2/2 da 2), Forray 2 (1/1, 0/1), Bayehe 6 (2/3 da 2, 2/2 tl), Zukauskas 10 (3/4 da 3, 1/2 tl). All. Galbiati.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-GIVOVA SCAFATI 86-97

Esordio amaro in casa per Sassari, sconfitta 97-86 da Scafati. Nel corso del primo tempo gli ospiti sono più in palla, precisi sotto canestro e con alte percentuali al tiro. Al termine dei primi dieci minuti Scafati mette il muso in avanti, sopra di appena un punto sul 22-21. Gray e Pinkins trascinano la formazione allenata da Nicola, ma la gara resta comunque piuttosto in equilibrio: i sardi iniziano ad aggrapparsi a Sokolowski, ma la Givova alla pausa lunga è avanti 41-37. Al rientro in campo dopo l’intervallo la Banco di Sardegna mette a segno un parziale di 12-0, con Sokolowski protagonista assoluto. Zanelli e Cinciarini cercano di ricucire il gap per Scafati, riuscendo anche a riportarla avanti di tre punti (63-60) a seicento secondi dalla fine. In apertura dell’ultimo periodo Stewart mette il turbo anche dall’arco e porta i campani fino al +12, con Bendzius che prova a rimediare. Sassari si riavvicina, ma nel finale Sorokas segna un paio di triple pesanti che scrivono la parola fine al match. Primo successo per Scafati, Sassari ko.

TABELLINO

Banco di Sardegna Sassari-Givova Scafati 86-97

Parziali: (21-22, 37-41, 60-63).

Banco di Sardegna Sassari: Bibbins 5 (1/6, 0/4, 3/4 tl), Fobbs 16 (5/7, 1/5, 3/4 tl), Renfro 6 (3/4 da 2), Bendzius 14 (4/5, 2/6, 0/1 tl), Sokolowski 30 (6/9, 5/7, 3/3 tl); Cappelletti 2 (0/1 da 3, 2/3 tl), Udom (0/1 da 3), Halilovic 13 (6/11, 0/1, 1/3 tl), Tambone (0/2, 0/4), Veronesi. N.e. Vincini, Trucchetti. All. Markovic.

Givova Scafati: Sorokas 22 (3/4, 3/4, 7/7 tl), Pinkins 13 (4/9, 1/2, 2/2 tl), Cinciarini 7 (1/2, 1/3, 2/2 tl), Stewart 16 (3/4, 3/6, 1/2 tl), Gray 16 (6/13, 1/1, 1/1 tl); Zanelli 14 (1/2, 3/4, 3/4 tl), Miaschi 7 (1/1, 1/1, 2/2 tl), Akin 2 (1/2 da 2). N.e. Sangovanni, Greco. All. Nicola.