Basket, Supercoppa Italiana: Milano batte Bologna e vola in finale

LA PARTITA

Buona la prima per l’EA7 Emporio Armani Milano, che in semifinale di Supercoppa italiana piega Bologna e raggiunge la finalissima contro Venezia. Sono gli emiliani ad avere la partenza migliore, con Diarra ed Edwards a spingere le V-nere. Dopo i primi cinque minuti Wright inizia a segnare con continuità, e con il contributo di Flaccadori l’Olimpia è avanti 17-14 all’intervallo. Dopo la prima pausa breve il piccolo grande capolavoro dei biancorossi: 23 punti segnati in attacco, con Moses Wright (top scorer di serata con i suoi 20 punti) e Bolmaro sugli scudi. La Virtus, al contrario, ne segna solamente 9 prima della pausa lunga, portando il punteggio sul 40-23 all’intervallo. Nel terzo periodo è ancora Edwards (il migliore per i bolognesi, 14 punti nel match) a suonare la carica per gli emiliani, ma l’Olimpia contiene i tentativi di rimonta avversari e continua a condurre sul 63-48 a seicento secondi dalla fine. Bologna nel finale di partita accorcia sensibilmente il divario, fino all’80-71 dell’ultima sirena. Vince Milano e raggiunge Venezia in finale, Virtus eliminata e sconfitta alla prima partita stagionale.