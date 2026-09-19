MotoGP: in Austria Marc Marquez è il più veloce nelle seconde libere, Bagnaia quinto

Marc Marquez é stato il più veloce nelle seconde libere del GP d'Austria. Il pilota della Ducati in 1'29"663 ha preceduto l'Aprilia di Jorge Martin (+0.202 millesimi) e la KTM di Pedro Acosta (+0.226). Seguono la Ducati del team Gresini di Firmin Aldeguer e la seconda Ducati ufficiale, guidata da Francesco Bagnaia, in progresso rispetto alle qualifiche di ieri, quando si era fermato in 18/a posizione. Sesto tempo per la Yamaha di Fabio Quartararo. Quindicesimo per l'Aprilia di Marco Bezzecchi (+1"290).