Atletica, Arese settimo nel miglio maschile dei Mondiali su strada a Copenaghen

Pietro Arese ha chiuso al settimo posto con il tempo di 3'54"37 la gara sul miglio di 1609,34 metri, nella prima giornata dei Campionati Mondiali su strada a Copenhagen, al termine di una prova disputata con coraggio in cui il primatista italiano dei 1.500 all'aperto in pista, ha lottato nelle primissime posizioni al fine di conquistare un podio sino a 100 metri dal traguardo, ma è stato poi staccato nello sprint conclusivo terminato con la vittoria del tedesco Robert Farken nell'eccellente tempo di 3'51"80, davanti allo statunitense Yared Nuguse secondo in 3'52"33 e al lussemburghese Ruben Querinjean terzo in 3'52"77.