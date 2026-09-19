Atletica, Arese settimo nel miglio maschile dei Mondiali su strada a Copenaghen

Pietro Arese ha chiuso al settimo posto con il tempo di 3'54"37 la gara sul miglio di 1609,34 metri, nella prima giornata dei Campionati Mondiali su strada a Copenhagen, al termine di una prova disputata con coraggio in cui il primatista italiano dei 1.500 all'aperto in pista, ha lottato nelle primissime posizioni al fine di conquistare un podio sino a 100 metri dal traguardo, ma è stato poi staccato nello sprint conclusivo terminato con la vittoria del tedesco Robert Farken nell'eccellente tempo di 3'51"80, davanti allo statunitense Yared Nuguse secondo in 3'52"33 e al lussemburghese Ruben Querinjean terzo in 3'52"77.
Nella prima gara della manifestazione giunta alla sua seconda edizione dopo quella di Riga in Lettonia nel 2023, il miglio femminile, Ludovica Cavalli è finita in 28esima con il tempo di 4'41"55, nella prova nettamente vinta dalla francese Agathe Guillemot in 4'22"74, con al secondo posto l'etiope Freweyni Hailu che ha fermato il cronometro a 4'24"35, e al terzo la keniota Mirriam Cherop con 4'25"71.