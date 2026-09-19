Rugby: le azzurre battono il Giappone 55-21 al debutto nelle Global Series

19 Set 2026 - 19:46
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L'Italia femminile inaugura con una vittoria il suo percorso nelle WXV Global Series di rugby: a Fontanafredda, in provincia di Pordenone. La squadra di Plinio Sciamanna, all'esordio da capo allenatore delle Azzurre, domina e batte il Giappone 55-21 giocando un match di grande qualità, passando subito in vantaggio, rispondendo alla prima rimonta nipponica e chiudendo il match già nel primo tempo. Alla fine sono 9 le mete segnate dall'Italia: tra queste, da segnalare le prime marcature in maglia azzurra di Alessandra Frangipani e Margherita Tonellotto e soprattutto quella della neocapitana Vittoria Ostuni Minuzzi, che raggiunge quota 21 e diventa la miglior marcatrice della storia della Nazionale. Vanno a segno anche Muzzo (doppietta), D'Incà, Vecchini, Duca e Sgorbini.

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