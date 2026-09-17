Basket femminile, Repower Sanga Milano e Unicredit Allianz Assicurazioni ancora insieme

Paolo Novati, Direttore Generale di UniCredit Allianz Assicurazioni, ha dichiarato: "Quando tre anni fa abbiamo scelto di affiancare Repower Sanga Milano, lo abbiamo fatto con una convinzione: lo sport è un alleato straordinario del benessere e della crescita personale, soprattutto per le ragazze. Oggi, al terzo rinnovo e con Sanga che festeggia trent'anni di storia, quella convinzione si è rafforzata. Le 25 borse di gioco del progetto "Ragazze in Gioco" sono il nostro modo di dire che la protezione non è solo tutela dagli imprevisti, ma anche dare a ogni ragazza l'opportunità di scoprire il proprio potenziale, dentro e fuori dal campo.”