Basket femminile, Repower Sanga Milano e Unicredit Allianz Assicurazioni ancora insieme

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UniCredit Allianz Assicurazioni rinnova per il terzo anno consecutivo la partnership con Repower Sanga Milano, storica realtà del basket femminile italiano che nel 2026 celebra 30 anni di attività. Per la stagione 2026/2027, la collaborazione prevede la sponsorizzazione di maglia e il lancio del progetto "Ragazze in Gioco", con l'assegnazione di 25 borse di gioco destinate a bambine e ragazze per favorire l'accesso all’esperienza sportiva.
L'annuncio è stato dato oggi da Paolo Novati, Direttore Generale di UniCredit Allianz Assicurazioni e da Franz Pinotti, Fondatore e Coach di Repower Sanga Milano, in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova squadra di Serie A2 della Lega Basket Femminile, tenutasi a Palazzo Marino, alla presenza di Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano.
Il sostegno di UniCredit Allianz Assicurazioni alla stagione 2026/2027 si articola su due direttrici principali. Da un lato, la sponsorizzazione di maglia: il logo della Compagnia sarà presente sulle divise ufficiali della prima squadra, con visibilità del brand anche presso il Pala Giordani e attraverso le attività di comunicazione e storytelling sui canali social di UniCredit Allianz Assicurazioni. Dall'altro, l'assegnazione di 25 borse di gioco con il progetto "Ragazze in Gioco": la Compagnia sostiene l'accesso alla pratica sportiva di bambine e ragazze attraverso un contributo dedicato che consente loro di svolgere attività sportiva per un intero anno, con l'obiettivo di promuovere il benessere psicofisico, la crescita personale e la continuità del percorso sportivo, contrastando l'abbandono sportivo femminile.
Paolo Novati, Direttore Generale di UniCredit Allianz Assicurazioni, ha dichiarato: "Quando tre anni fa abbiamo scelto di affiancare Repower Sanga Milano, lo abbiamo fatto con una convinzione: lo sport è un alleato straordinario del benessere e della crescita personale, soprattutto per le ragazze. Oggi, al terzo rinnovo e con Sanga che festeggia trent'anni di storia, quella convinzione si è rafforzata. Le 25 borse di gioco del progetto "Ragazze in Gioco" sono il nostro modo di dire che la protezione non è solo tutela dagli imprevisti, ma anche dare a ogni ragazza l'opportunità di scoprire il proprio potenziale, dentro e fuori dal campo.”
Franz Pinotti, Fondatore e Coach di Repower Sanga Milano, ha commentato: “Siamo orgogliosi di avere al nostro fianco UniCredit Allianz Assicurazioni per il terzo anno consecutivo, in una stagione particolarmente significativa per noi, che celebriamo 30 anni di attività. Insieme continuiamo a lanciare un messaggio dirompente e necessario: lo sport femminile ha bisogno di un sostegno specifico per potersi affermare e le bambine e le ragazze hanno bisogno di un'attenzione concreta per non abbandonare troppo presto l'attività sportiva. Da allenatore, ho visto quanto sia facile rinunciare di fronte alle prime difficoltà. Per questo crediamo fermamente che le 25 borse di gioco sostenute in esclusiva da UniCredit Allianz Assicurazioni, nell'ambito del progetto "Ragazze in Gioco", rappresenteranno anche quest'anno un'opportunità fondamentale per avvicinare, trattenere e continuare a motivare altrettante giovani che amano il basket.”