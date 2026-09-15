Olimpia Milano in lutto: addio allo storico playmaker Gianfranco Pieri

È morto a 89 anni Gianfranco Pieri, storico playmaker dell'Olimpia Milano, protagonista della pallacanestro italiana a cavallo tra gli anni '50 e '60. Triestino di nascita, Pieri arrivò all'allora Borletti Milano nel 1955, a 18 anni, e da lì si legò per 13 stagioni alla stessa maglia. In nove di queste concluse l'anno con uno scudetto, il primo nel 1956/57 al primo anno del nuovo sponsor 'Simmenthal', e soprattutto conquistò la prima storica Coppa dei Campioni della storia del club nel 1965/66. Chiuse la carriera a Gorizia, con una promozione in Serie A.
Soprannominato 'Il Professore' anche per gli occhiali che portava in campo, rivoluzionò il suo ruolo - sia per il suo fisico atipico, più da pivot con i suoi 191 cm, sia per la sua capacità di segnare, cosa che fino a quel momento non rientrava nei compiti di un playmaker. Con la nazionale italiana partecipò a due Olimpiadi, arrivando quarto a Roma 1960.
Nel 2007 è entrato a far parte dell'Italia Basket Hall of Fame. Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Giovanni Petrucci, a titolo personale e a nome della Fip, ricordandone la signorilità e l'eleganza, nel gioco come nella vita, è vicino alla famiglia e ne condivide il cordoglio.