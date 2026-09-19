Basket: il Real Madrid vince la nuova SuperCup di Eurolega, Olympiakos ko

Il Real Madrid vince la Euroleague SuperCup, nuova competizione introdotta da quest'anno dall'Eurolega. Gli spagnoli, vincitori ieri per 98-95 su Dubai, si impongono in finale per 93-89 sull'Olympiakos, con una prova corale in cui il miglior marcatore è Timothe Luwawu-Cabarrot con 12 punti. Ai greci non bastano i 22 di Sasha Vezenkov. Nella finale per il terzo posto, il Fenerbahce (sconfitto ieri dalla squadra ateniese per 90-92) batte Dubai 85-77. Tra i turchi, 14 minuti in campo per Nicolò Melli (3 punti, 4 rimbalzi, 2 assist, 2 rubate e una stoppata).