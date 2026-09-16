Varese, ecco le divise per la nuova stagione

© Ufficio Stampa
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Macron e Pallacanestro Varese hanno presentato il nuovo Game Set 2026/27, la collezione gara realizzata dal brand italiano per la squadra biancorossa. Home e Away 2026/27 interpretano in diverse chiavi estetiche l’identità del club, attraverso un progetto che unisce i colori di Varese, elementi grafici distintivi e una costruzione tecnica altamente performante.
La nuova maglia Home 2026/27 si presenta in bianco, colore principale della divisa, ed è caratterizzata da inserti laterali e dettagli in rosso che ne definiscono la silhouette. All’interno degli inserti laterali trovano spazio le stelle stilizzate, elemento distintivo della divisa che richiama la storia del club e aggiunge dinamismo alla maglia. Il collo a V è rifinito con un bordo a contrasto, mentre gli stessi colori ritornano sui bordi manica e nella parte inferiore della maglia. Sul fronte trovano posto il Macron Hero e lo stemma di Pallacanestro Varese.
Il Kit Home 2026/27 è completato da pantaloncini bianchi, con inserti laterali rossi che riprendono il design della maglia, e da calzettoni bianchi.
La nuova Away 2026/27 introduce una lettura più decisa del colore rosso, sviluppata su un fondo interamente rosso. La superficie della maglia è attraversata da una grafica all-over tono su tono composta da stelle stilizzate, che crea un effetto dinamico senza alterare la pulizia dell’impianto visivo. Il collo a V e i bordi manica riprendono i colori della divisa, mentre gli inserti laterali in Eco Mesh sono impreziositi da un design sfumato che dal bianco si intensifica progressivamente nel rosso, dando movimento alla silhouette della maglia. Il Macron Hero e lo stemma del club completano il fronte.
Anche gli short Away riprendono il fondo rosso e la grafica a stelle, con inserti laterali coordinati alla maglia. Il set è completato da calzettoni bianchi.
Le due divise sono sviluppate con una vestibilità Slim e condividono la stessa costruzione tecnica. La maglia è realizzata principalmente in Eco Baimi, mentre gli inserti sono in Eco Mesh. Materiali che appartengono alla gamma Eco Fabrics, tessuti provenienti al 100% da plastica riciclata post-consumer.
Anche i dettagli più piccoli raccontano la progettualità della collezione. Il backneck di entrambe le maglie è personalizzato con un’etichetta dedicata, caratterizzata dal rosso e dallo stemma di Pallacanestro Varese e completata dal Macron Hero e dalla dicitura Designed in Bologna, elemento che identifica come ogni capo venga ideato, sviluppato e progettato presso il Macron Campus.
Il nuovo Game Set 2026/27, come tutta la linea di capi realizzati da Macron per la Pallacanestro Varese, sarà presto disponibile nella sezione dedicata del sito macron.com.