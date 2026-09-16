Varese, ecco le divise per la nuova stagione

La nuova maglia Home 2026/27 si presenta in bianco, colore principale della divisa, ed è caratterizzata da inserti laterali e dettagli in rosso che ne definiscono la silhouette. All’interno degli inserti laterali trovano spazio le stelle stilizzate, elemento distintivo della divisa che richiama la storia del club e aggiunge dinamismo alla maglia. Il collo a V è rifinito con un bordo a contrasto, mentre gli stessi colori ritornano sui bordi manica e nella parte inferiore della maglia. Sul fronte trovano posto il Macron Hero e lo stemma di Pallacanestro Varese.