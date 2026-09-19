Città europea dello sport 2028, Pisa presenta dossier della sua candidatura

Pisa fa un altro passo verso il titolo di Città europea dello sport 2028. A Palazzo Gambacorti è stato presentato il dossier tecnico definitivo della candidatura, proprio mentre in città è arrivata la commissione di valutazione di Aces Europe per il sopralluogo ufficiale. Cinque commissari che in questi giorni stanno visitando impianti, associazioni e realtà sportive del territorio, per conoscere da vicino il sistema pisano. Un percorso che passa anche dagli eventi: questa sera la commissione assisterà alla Notte bianca dello sport, domani sarà invece protagonista del Miniduathlon sui lungarni. Al centro della candidatura, lo sport come strumento di benessere, inclusione e crescita della comunità. Un valore sottolineato dal sindaco Michele Conti: "Lo sport non è soltanto attività agonistica o tempo libero, ma componente essenziale della qualità della vita di una comunità. È un fattore di benessere, crescita civile, inclusione sociale e sviluppo del territorio".
Dal 2018, secondo quanto illustrato dall'Amministrazione, sono stati investiti oltre 16 milioni di euro nell'impiantistica sportiva, con interventi che hanno interessato stadio, piscina, atletica, palestre, impianti di quartiere e spazi per lo sport all'aperto. Un progetto che coinvolge anche l'Università di Pisa, le associazioni e le società sportive cittadine. La commissione Aces ha sottolineato come l'eventuale riconoscimento non debba essere considerato un punto di arrivo, ma uno strumento per consolidare e condividere le buone pratiche sviluppate sul territorio. La decisione arriverà al termine del percorso di valutazione. Intanto Pisa si presenta all'esame europeo con una candidatura costruita attorno a un'idea precisa: "Fare dello sport una parte sempre più centrale della vita della città" ha sottolineato l'assessore allo sport Frida Scarpa.