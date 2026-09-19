Città europea dello sport 2028, Pisa presenta dossier della sua candidatura

Pisa fa un altro passo verso il titolo di Città europea dello sport 2028. A Palazzo Gambacorti è stato presentato il dossier tecnico definitivo della candidatura, proprio mentre in città è arrivata la commissione di valutazione di Aces Europe per il sopralluogo ufficiale. Cinque commissari che in questi giorni stanno visitando impianti, associazioni e realtà sportive del territorio, per conoscere da vicino il sistema pisano. Un percorso che passa anche dagli eventi: questa sera la commissione assisterà alla Notte bianca dello sport, domani sarà invece protagonista del Miniduathlon sui lungarni. Al centro della candidatura, lo sport come strumento di benessere, inclusione e crescita della comunità. Un valore sottolineato dal sindaco Michele Conti: "Lo sport non è soltanto attività agonistica o tempo libero, ma componente essenziale della qualità della vita di una comunità. È un fattore di benessere, crescita civile, inclusione sociale e sviluppo del territorio".