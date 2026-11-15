Basket, Serie A: vittoria mai in discussione per la Virtus. Le V Nere passano a Trento 75-88

Parte meglio la Virtus, che dopo qualche errore di troppo prende il largo grazie ad un parziale di 0-7, portandosi avanti al termine del primo quarto sul 13-24. V Nere che tirano bene da 3 punti (4/8), mentre i padroni di casa faticano parecchio a trovare la via del canestro, come dimostrato dalle 6 palle perse. Da segnalare per gli ospiti il ritorno sul parquet di Tommaso Baldasso, assente da qualche sfida a causa di un infortunio. La Virtus allunga sul +14, ma Trento rientra sbloccandosi da 3 punti con le triple di Bertini e Olivary: all'intervallo è 32-39. Il terzo periodo si apre Frazier on fire con quattro canestri da dietro l'arco che regalano il massimo vantaggio di giornata sul +15, prima che diventi di 22 punti all'ultima pausa, grazie a uno splendido Marcus Carr in chiusura di quarto. Il finale di partita non regala speranze a Trento, con la Virtus che mette il successo in cassaforte sin dai primi minuti dell'ultimo periodo e Trento che accorcia solamente nel garbage time: vincono i ragazzi di Mumbrú 75-88.