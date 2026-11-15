Basket, Serie A: vittoria mai in discussione per la Virtus. Le V Nere passano a Trento 75-88

Nell'ottava giornata di campionato, la Virtus Costa Bologna espugna la BTS Arena di Trento con il risultato di 75-88 dopo aver dominato per tutta la durata del match. Le V Nere raggiungono anche i 25 punti di vantaggio nel terzo periodo, guidate dai 18 di Trent Frazier con 6 triple e dai 17 di Marcuss Carr. A Trento non bastano i 23 di Quincy Olivari.
LA PARTITA
Parte meglio la Virtus, che dopo qualche errore di troppo prende il largo grazie ad un parziale di 0-7, portandosi avanti al termine del primo quarto sul 13-24. V Nere che tirano bene da 3 punti (4/8), mentre i padroni di casa faticano parecchio a trovare la via del canestro, come dimostrato dalle 6 palle perse. Da segnalare per gli ospiti il ritorno sul parquet di Tommaso Baldasso, assente da qualche sfida a causa di un infortunio. La Virtus allunga sul +14, ma Trento rientra sbloccandosi da 3 punti con le triple di Bertini e Olivary: all'intervallo è 32-39. Il terzo periodo si apre Frazier on fire con quattro canestri da dietro l'arco che regalano il massimo vantaggio di giornata sul +15, prima che diventi di 22 punti all'ultima pausa, grazie a uno splendido Marcus Carr in chiusura di quarto. Il finale di partita non regala speranze a Trento, con la Virtus che mette il successo in cassaforte sin dai primi minuti dell'ultimo periodo e Trento che accorcia solamente nel garbage time: vincono i ragazzi di Mumbrú 75-88.
TABELLINO
Dolomiti Energia Trentino - Virtus Costa Bologna 75-88 (Parziali 13-24/19-15/16-31/27-18)
Dolomiti Energia Trentino: D.Brown 9 (3/5 2pt, 0/2 3pt, 3/4 tl), C.Brown 4 (1/5 2pt, 0/2 3pt, 2/2 tl), Bertini 5 (1/2 2pt, 1/3 3pt), Buratti 0, Niang 10 (2/5 2pt, 2/2 3pt, 0/2 tl), Olivari 23 (4/7 2pt, 4/8 3pt, 3/3 tl), Forray 2 (2/2 tl), Bayo 0 (0/1 2pt), Mawugbe 5 (2/4 2pt, 1/4 tl), Bigelow 7 (2/2 2pt, 1/5 3pt), Bayehe 10 (5/8 2pt, 0/1 3pt), Hassan 0
Virtus Costa Bologna: Bello 11 (1/2 2pt, 2/6 3pt, 3/4 tl), Frazier 18 (0/4 2pt, 6/10 3pt), Carr 17 (4/5 2pt, 2/5 3pt, 3/5 tl), Moore 8 (4/10 2pt, 0/3 3pt), Edwards 0 (0/2 3pt), Baldasso 9 (1/2 2pt, 1/2 3pt, 4/4 tl), Baiocchi 0, Milazzo 0, Hackett 0 (0/1 2pt), Ferrari 0 (0/3 2pt, 0/1 3pt), Diarra 13 (4/6 2pt, 5/6 tl), Diouf 12 (6/6 2pt, 0/2 tl)