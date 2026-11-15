Rugby: Nations Championship, Scozia batte l'Australia 15-12

La Scozia ha inferto un altro duro colpo all'emisfero australe nel rugby, battendo l'Australia per 15-12 a Murrayfield. Il successo scozzese arriva dopo la vittoria della Francia sul Sudafrica (21-19) venerdì e quella del Galles sulla Nuova Zelanda (35-28) sabato - un risultato, quest'ultimo, che ha segnato la prima vittoria gallese contro gli All Blacks dopo 73 anni. All'intervallo la Scozia conduceva per 12-5, grazie alle mete del flanker Matt Fagerson e di Jack Dempsey, intervallate da una meta dell'ala australiana Harry Potter. L'incontro, caratterizzato da un grande impatto fisico, ha visto un lungo digiuno di punti durato 46 minuti; a sbloccare la situazione è stato il mediano d'apertura scozzese Finn Russell, che al 75' minuto ha trasformato un calcio di punizione, costringendo gli australiani a dover segnare due volte per ribaltare il risultato, con pochissimo tempo a disposizione. Gli ospiti sono riusciti ad andare a segno una sola volta, grazie alla meta di Max Jorgenson.