Speed Skating: CdM Pechino, Italia domina il Team Pursuit maschile

La mattinata europea di domenica 15 novembre ha segnato la conclusione della prima tappa della Coppa del Mondo di pattinaggio velocità su pista lunga. A Pechino (Cina), palcoscenico dell'appuntamento inaugurale del massimo circuito internazionale dello Speed Skating, si sono disputate sei competizioni, ossia la gara-bis dei 500 metri, i team pursuit e le mass start di ambedue i generi. Come d'abitudine, le prove sono state divise fra Division A (riservata ai migliori atleti del ranking mondiale) e Division B (il livello cadetto, con possibilità di promozione a quello assoluto dall'appuntamento successivo). Questi i risultati conseguiti dal movimento italiano sul ghiaccio del National Speed Skating Oval nella terza e ultima giornata di gare DIVISION A. Team Pursuit maschile - II terzetto formato da Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Michele Malfatti (Fiamme Gialle) e Riccardo Lorello (C.S. Esercito) ha dominato la scena, conquistando un perentorio successo. Gli azzurri hanno chiuso in 3'40"36, rifilando quasi sei secondi al Giappone, secondo classificato. Per l'Italia, campionessa olimpica in carica, è il quarto successo in questo format nella storia della Coppa del Mondo. Team Pursuit femminile - La squadra composta da Giulia Presti (Fiamme Gialle), Alice Marletti (Fiamme Gialle) ed Emily Tormen (Fiamme Oro) ha concluso ottava con il tempo di 3'09"27. Elimination Mass Start maschile - Daniele Di Stefano (Fiamme Oro) si è classificato settimo, venendo purtroppo estromesso dalla lotta per la vittoria da una caduta. Elimination Mass Start femminile - Emily Tormen (Fiamme Oro) ha conquistato il miglior piazzamento della carriera, attestandosi al settimo posto. Giulia Presti (Fiamme Gialle) ha chiuso ventesima. 500 metri femminili - Serena Pergher (Fiamme Oro) ha fermato il cronometro sul 39"13, ottenendo la diciottesima performance