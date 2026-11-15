Rugby: Serie A Elite, Rovigo vince Derby d'Italia contro Padova

Un Derby d'Italia emozionante e intensissimo quello andato in scena a Padova. Un derby in cui a spuntarla è stata Rovigo, che porta via i 5 punti fissando il risultato finale sul 29-32 dopo ottanta minuti di alta qualità in cui i rossoblu si sono trovati addirittura sotto di due uomini, e in cui hanno dovuto fronteggiare - tra gli altri - il rosso per doppia ammonizione a Cutler. All'ultimo, proprio quando il Petrarca sembrava avere in mano l'inerzia di gara e il risultato era sul 29 pari però, una punizione trasformata da Sante, ma ancora venti secondi da giocare. I neri provano il forcing ma perdono palla in mischia chiusa: la partita, che assegna anche la Adige Cup finisce dunque nelle mani degli uomini di coach Giazzon, che possono festeggiare anche il primato solitario in classifica.