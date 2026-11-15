Rugby: Serie A Elite, Rovigo vince Derby d'Italia contro Padova

15 Nov 2026 - 19:53
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Un Derby d'Italia emozionante e intensissimo quello andato in scena a Padova. Un derby in cui a spuntarla è stata Rovigo, che porta via i 5 punti fissando il risultato finale sul 29-32 dopo ottanta minuti di alta qualità in cui i rossoblu si sono trovati addirittura sotto di due uomini, e in cui hanno dovuto fronteggiare - tra gli altri - il rosso per doppia ammonizione a Cutler. All'ultimo, proprio quando il Petrarca sembrava avere in mano l'inerzia di gara e il risultato era sul 29 pari però, una punizione trasformata da Sante, ma ancora venti secondi da giocare. I neri provano il forcing ma perdono palla in mischia chiusa: la partita, che assegna anche la Adige Cup finisce dunque nelle mani degli uomini di coach Giazzon, che possono festeggiare anche il primato solitario in classifica. 

Ultimi video

01:26
Clemente Russo sta per tornare sul ring: sabato 21 novembre su Italia 1

Clemente Russo sta per tornare sul ring: sabato 21 novembre su Italia 1

03:54
DICH LARISSA IAPICHINO 14/11 DICH

Anche Larissa Iapichino alle Finals

00:33
L'evento più atteso: Clemente Russo sta tornando

L'evento più atteso: Clemente Russo sta tornando

02:36
MEDIA DAY SHELTON 13/11

Shelton: "Io come Sampras? Sarebbe bello"

00:28
DICH TIAFOE PER SITO

Tiafoe: "Perché sono qui? Per vincere"

00:27
DICH FILS PER SITO ok

Fils: "Spero di superare il girone"

02:28

Zverev alle Atp Finals da numero 1: "Me la voglio godere. Sarei felice di incontrare Cobolli"

03:02

Il favorito Alcaraz: "Mi mancano le battaglie con Sinner. Spero che questa sia la volta buona"

01:14
MCH FRITZ-MUSETTI A STOCCOLMA MCH

Musetti fuori in semifinale all'Atp Stoccolma, Fritz vince in due set

01:15
Clemente Russo-ElMaghraby: faccia a faccia di fuoco

Clemente Russo-ElMaghraby: faccia a faccia di fuoco

01:39
Clemente Russo, il ritorno: sette giorni ed è battaglia

Clemente Russo, il ritorno: sette giorni ed è battaglia

01:39
Clemente Russo, il ritorno: 8 giorni allo show

Clemente Russo, il ritorno: 8 giorni allo show

02:30
13 SRV RICORDO TONI CAPUOZZO 13/11 DEF

Ciao Toni: Sportmediaset saluta Toni Capuozzo

01:26
18 MCH ALCARAZ GUARDA GINOCCHIO ALLENAMENTO COBOLLI 13/11 MCH

Alcaraz guarda il ginocchio fasciato: precauzione o allarme?

01:11
Social da pazzi: i video più cliccati di oggi

Social da pazzi: i video più cliccati di oggi

01:26
Clemente Russo sta per tornare sul ring: sabato 21 novembre su Italia 1

Clemente Russo sta per tornare sul ring: sabato 21 novembre su Italia 1

I più visti di Altri Sport

Zverev alle Atp Finals da numero 1: "Me la voglio godere. Sarei felice di incontrare Cobolli"

18 MCH ALCARAZ GUARDA GINOCCHIO ALLENAMENTO COBOLLI 13/11 MCH

Alcaraz guarda il ginocchio fasciato: precauzione o allarme?

Il favorito Alcaraz: "Mi mancano le battaglie con Sinner. Spero che questa sia la volta buona"

MEDIA DAY SHELTON 13/11

Shelton: "Io come Sampras? Sarebbe bello"

DICH TIAFOE PER SITO

Tiafoe: "Perché sono qui? Per vincere"

MCH FRITZ-MUSETTI A STOCCOLMA MCH

Musetti fuori in semifinale all'Atp Stoccolma, Fritz vince in due set

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:53
Rugby: Serie A Elite, Rovigo vince Derby d'Italia contro Padova
18:43
Rugby: Nations Championship, Scozia batte l'Australia 15-12
18:13
Nuoto, Martinenghi: "Focus su Mondiale 2027, spinta importante verso Giochi"
17:56
Speed Skating: CdM Pechino, Italia domina il Team Pursuit maschile
14:10
Sci CdM: altra vittoria di Pinheiro Braathen, Vinatzer quinto in rimonta