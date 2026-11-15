Nuoto, Martinenghi: "Focus su Mondiale 2027, spinta importante verso Giochi"

"Tra due-tre settimane partiremo per Pechino per i Mondiali in vasca corta, sarà un bel test per tornare a gareggiare su un palcoscenico internazionale. L'obiettivo sarà anche il Mondiale dell'anno prossimo di Budapest, precede l'Olimpiade (Los Angeles 2028, ndr) e partire con una bella spinta verso la stagione olimpica sarà importante, il focus andrà tanto su quello". Lo ha detto a LaPresse Nicolò Martinenghi, campione olimpico nei 100 rana a Parigi 2024, presente a Torino per seguire le Atp Finals. "Io credo che la cosa più importante per me sia continuare a fare le cose che sto facendo con la serenità che sto mettendo tutti i giorni - ha aggiunto - Quando raggiungi risultati importanti maturi molto velocemente cambi mentalità, cambi modo di pensare e di rapportarti alla tua giornata, è su questo che sto cercando di lavorare. Se lavori serenamente lavori bene".