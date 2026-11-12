Nba: a Ovest testa a testa Lakers-Spurs, infortunio per Curry

Nella Western Conference della Nba prosegue la sfida a distanza tra Los Angeles Lakers (11 partite vinte e 2 perse) e San Antonio Spurs (10/2) per la vetta della classifica. Per i californiani successo nella notte italiana a Milwaukee per 123-112, mentre i texani hanno espugnato Chicago con il punteggio di 124-119. Le due rispettive stelle, Luka Doncic e Victor Wembanyama, hanno messo a referto entrambe 32 punti. Per gli Spurs è la decima vittoria di fila. Dietro di loro gli Houston Rockets (9/3), che hanno battuto i Golden State Warriors, privi però di Stephen Curry dal primo quarto: il numero 30 si è fermato per un fastidio all'addome. Rimonta vittoriosa per Boston a Toronto, successo esterno dei Cleveland Cavaliers al Madison Square Garden dei Knicks campioni in carica, mentre Oklahoma perde la seconda partita di fila giocata a Portland.