Volley: impresa Perugia, batte Civitanova con una clamorosa rimonta e conquista l'ottava Supercoppa

Impresa della Sir Perugia nella Supercoppa maschile di volley. I campioni d'Italia hanno battuto per 3-2 in rimonta la Lube Civitanova con i parziali di 21-25, 22-25, 25-22, 25-22, 15-13. Per Perugia si tratta della quinta Supercoppa consecutiva, l'ottava della sua storia che la rende il club più vincente della competizione (staccata Treviso ferma a 7). Parte meglio Civitanova che si aggiudica i primi due set trascinata da Aleksandar Nikolov. Perugia, però, ha la forza di non arrendersi e reagisce. Nel terzo set Kamil Semeniuk è devastante al servizio e carica gli umbri. In attacco cresce Reggers. Nel quarto parziale è ancora Semeniuk a risultare decisivo. Si va al tie-break che Perugia vince in crescendo.