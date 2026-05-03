Scherma, CdM fioretto maschile: a Istanbul vittoria Italia contro Francia

L'Italia del fioretto maschile vince la quarta prova a squadre (su cinque) in questa super stagione di Coppa del Mondo: il quartetto composto da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Giulio Lombardi trionfa nella tappa di Istanbul battendo in finale la Francia. Nel suo inarrestabile percorso di gara, l'Italia ha battuto 45 - 31 la Gran Bretagna negli ottavi di finale e nei quarti ha superato la Cina con il punteggio di 45 - 26. Gli azzurri hanno poi vinto anche la semifinale contro Hong Kong con il risultato di 45 - 38, staccando così il pass per l'ultimo atto. In finale i fiorettisti italiani hanno completato l'opera, dominando il match con la Francia per 45 - 29 e volando così sul gradino più alto del podio. Ora l'attesa è per la gara a squadre di fioretto femminile: anche lì l'Italia è in finale (sfiderà la Spagna) con il team formato da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Martina Batini e Anna Cristino.