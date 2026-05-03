Atletica, Sioli riparte da 2,24 all'esordio nel salto in alto a Cogliate

03 Mag 2026 - 19:36
© Getty Images

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Matteo Sioli, nuovo grande talento del salto in alto italiano, ha debuttato nella stagione all'aperto con la buona misura di 2,24 nel meeting di Cogliate in provincia di Monza e Brianza, dopo aver rinunciato alla stagione al coperto a causa di un problema in inverno al piede. Il 20enne atleta milanese, da molti considerato l'erede naturale di Gianmarco Tamberi, si è posto alla ribalta internazionale nel 2025 con la medaglia di bronzo negli europei indoor di Apeldoorn, seguita dal successo negli europei under 23 di Bergen con il proprio attuale personale di 2.30, ma anche con l'ottavo posto nella finale dei mondiali di Tokyo a settembre, ultima sua gara prima di quella odierna. Sioli, che nella prova odierna ha superato la misura vincente al primo tentativo per poi sbagliarne tre a 2.27, è già stato annunciato tra i protagonisti del prossimo Golden Gala Pietro Mennea della Diamond League, il 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma.

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