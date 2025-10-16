Aggredisce operatrice sanitaria: arrestato e poi rilasciato Vildoza della Virtus

Il playmaker argentino fermato con la moglie pallavolista dopo una lite in strada a Bologna
Il playmaker argentino della Virtus, Luca Vildoza, 30 anni, e la moglie Milica, sono stati arrestati (e in seguito rilasciati) la scorsa notte dalla polizia a Bologna per aver aggredito un'operatrice di un'ambulanza nel corso di una lite in strada, su viale Silvani.
Secondo quanto ricostruito, intorno alle 23 una Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuta dopo la segnalazione di un'aggressione a personale sanitario. I paramedici avevano accostato l'ambulanza per individuare il luogo di un intervento di emergenza, quando un'autovettura nera si è avvicinata e il conducente ha iniziato a inveire contro di loro senza apparente motivo.
La tensione è degenerata quando una delle operatrici, una donna italiana del 1970, è scesa dal mezzo per chiedere spiegazioni: la giovane l'ha afferrata per i capelli e per il collo, mentre l'uomo l'ha poi bloccata per il braccio e sollevata per il collo. Gli altri operatori sanitari sono intervenuti per separarli, poco prima dell'arrivo della Polizia.
In seguito alla rinuncia da parte della Procura (che vuole approfondire prima la dinamica dei fatti) al processo in direttissima, i due sono stati in seguito rilasciati. Vildoza è quindi partito regolarmente con la Virtus per la Francia, dove domani sera giocherà contro l'Asvel Lion.