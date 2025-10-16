Aggredisce operatrice sanitaria: arrestato e poi rilasciato Vildoza della Virtus

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 23 una Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuta dopo la segnalazione di un'aggressione a personale sanitario. I paramedici avevano accostato l'ambulanza per individuare il luogo di un intervento di emergenza, quando un'autovettura nera si è avvicinata e il conducente ha iniziato a inveire contro di loro senza apparente motivo.