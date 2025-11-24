Logo SportMediaset

Olimpia Milano, Ettore Messina si è dimesso: la squadra affidata a Poeta

Dopo la sconfitta di Trieste, la quarta di questo avvio di stagione in campionato, il coach ha deciso di farsi da parte: in panchina andrà l'associate head coach

24 Nov 2025 - 20:18

Ettore Messina si è dimesso dal ruolo di capoallenatore dell'Olimpia Milano. Dopo la sconfitta di Trieste, la quarta di questo avvio di stagione in campionato, il coach ha deciso di farsi da parte. Peppe Poeta, che alla prima stagione da capo allenatore in carriera aveva portato Brescia in finale scudetto e sarebbe dovuto diventare il nuovo allenatore dell'Olimpia nella prossima stagione, è ufficialmente il successore a partire da ora. Si attende il comunicato ufficiale.

Messina era il tecnico del club biancorosso dal 2019 e ricopriva anche il ruolo di President of Basketball Operations. A fronte di un difficile inizio di stagione e dopo le tre sconfitte di fila dell'ultima settimana tra campionato ed Eurolega, il coach 66enne ha deciso di lasciare l'incarico. Rimarrà comunque nel club come consulente personale del Presidente Leo Dell'Orco. La squadra sarà guidata da Giuseppe Poeta, tornato in estate a Milano con un contratto triennale dopo l'esperienza a Brescia.

IL COMUNICATO
La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che Ettore Messina ha lasciato l’incarico di Capo Allenatore della prima squadra. Questa decisione è stata presa di comune accordo con il Presidente Leo Dell’Orco, anticipando così la transizione con Peppe Poeta, che assume il ruolo di Capo Allenatore.

Ettore Messina continuerà a far parte dell’organizzazione nel suo ruolo dirigenziale, garantendo così continuità e competenza nel club grazie all’esperienza maturata negli anni.

Il Presidente Leo Dell’Orco dichiara: “Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a Ettore Messina per i successi raggiunti insieme, dai campionati vinti, alle Coppe Italia e Supercoppe, oltre aD aver raggiunto la Final Four nel 2021. Con la stessa convinzione, auguro il meglio a Peppe Poeta, sicuro che saprà guidare la squadra con passione e determinazione”.

