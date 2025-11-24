Olimpia Milano, Ettore Messina si è dimesso: la squadra affidata a Poeta

Ettore Messina si è dimesso dal ruolo di capoallenatore dell'Olimpia Milano. Dopo la sconfitta di Trieste, la quarta di questo avvio di stagione in campionato, il coach ha deciso di farsi da parte. Peppe Poeta, che alla prima stagione da capo allenatore in carriera aveva portato Brescia in finale scudetto e sarebbe dovuto diventare il nuovo allenatore dell'Olimpia nella prossima stagione, è ufficialmente il successore a partire da ora. Si attende il comunicato ufficiale.