Tennis, Zverev sconsolato: "Con Sinner quasi nessuno ha chance"

"Scusate per la finale, non è stata la mia giornata migliore". Inizia così il discorso di Sascha Zverev, sconfitto nella finale a Madrid da Jannik Sinner che poi si rivolge al vincitore, spendendo parole d'elogio: "Jannik è il migliore al mondo di gran lunga, non c'è chance per quasi nessuno di noi". Parole anche per lo staff di Sinner, con l'ironia che contraddistingue il tedesco: "State facendo un grandissimo lavoro... magari al Roland Garros prendetevi una pausa".