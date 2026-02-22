MotoGp: rientro positivo per Martin, fiducioso per la stagione

"Sono contento, non avevo grandi aspettative. Ho cambiato un po' di cose nello stile di guida, ora posso guidare la moto in maniera naturale e sono fiducioso che sarà una bella stagione". Così lo spagnolo Jorge Martin commenta ai microfoni di Sky Sport il buon rientro per il pilota Aprilia, che nei test di Buriram è tornato in sella dopo aver saltato la tre giorni di Sepang. Lo spagnolo è allineato col compagno di team Bezzecchi: "I commenti sono simili e questo è positivo", ha detto.