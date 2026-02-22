Tennis: Serena Williams può tornare nei circuiti Grande Slam e Wta

A 44 anni, l'ex numero 1 del mondo Serena Williams ha riacquistato il diritto di giocare nei tornei del Grande Slam e nel circuito Wta, ma finora è rimasta vaga sulle sue intenzioni. Per poter tornare nel circuito, la vincitrice di 23 Slam ha dovuto rendersi disponibile per sei mesi a test antidoping a sorpresa. Questo periodo di sei mesi scade oggi. L'americana è quindi ora libera di partecipare ai tornei professionistici dove ricevesse una wild card dagli organizzatori. "A meno che non si infortuni, non c'è dubbio che tornerà a giocare da qualche parte prima o poi", ha dichiarato l'ex numero 1 del mondo Jim Courier a gennaio, sottolineando quanto fosse restrittivo far parte del gruppo di giocatrici sottoposte a test antidoping casuali. "Nessuno che non abbia intenzione di giocare a tennis a livello professionistico si metterà in quella lista, soprattutto qualcuno con l'esperienza di Serena Williams", ha insistito l'ex giocatrice americana. La stessa Williams, a dicembre, aveva smentito le voci su un suo rientro nel circuito. Ma, alla fine di gennaio, è diventata più possibilista. "Non è né sì né no. Non lo so, vedrò cosa succede", aveva risposto ad precisa domanda, intervistata dal programma televisivo americano "Today".