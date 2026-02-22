CIO: Pau Gasol nuovo presidente della Commissione atleti ed entra nel Comitato Esecutivo

La Sessione del Cio a Milano ha eletto il nuovo presidente del Commissione atleti del Cio, Pau Gasol come membro del Board in sostituzione di Emma Terho, che ha concluso il suo mandato. Al termine dei Giochi, il numero dei membri del Cio sarà quindi di 106, di cui 46 donne e 60 uomini. Le donne rappresenteranno quindi il 43,4% del totale dei membri. Il Cio avrà tra i suoi membri 42 atleti olimpici, 23 donne e 19 uomini, a sottolineare la forte e duratura rappresentanza degli atleti dell'istituzione.