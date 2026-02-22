CIO: Pau Gasol nuovo presidente della Commissione atleti ed entra nel Comitato Esecutivo

22 Feb 2026 - 18:50

La Sessione del Cio a Milano ha eletto il nuovo presidente del Commissione atleti del Cio, Pau Gasol come membro del Board in sostituzione di Emma Terho, che ha concluso il suo mandato. Al termine dei Giochi, il numero dei membri del Cio sarà quindi di 106, di cui 46 donne e 60 uomini. Le donne rappresenteranno quindi il 43,4% del totale dei membri. Il Cio avrà tra i suoi membri 42 atleti olimpici, 23 donne e 19 uomini, a sottolineare la forte e duratura rappresentanza degli atleti dell'istituzione. 

L'ex cestista spagnolo ha partecipato a 5 giochi olimpici vincendo il bronzo nel 2016 a Rio de Janeiro e l'argento nel 2008 a Pechino e nel 2012 a Londra, edizione in cui ha portato la bandiera della Spagna.

Ultimi video

00:46
DICH VITTOZZI su gara 15/2 DICH

Vittozzi: "Non mi aspettavo di vincere, volevo solo godermi al meglio l'Olimpiade in casa"

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

02:45

Jacobs-Camossi: "Il ritorno insieme? Grazie a una cena a Tokyo: ci siamo detti tutto in faccia"

01:29

Jacobs: "Olimpiadi 2028? Non è un sogno, vi prometto che…"

01:41
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

01:38
Sinner vince a Doha

Sinner vince a Doha

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

01:13
costatreno

L'impresa di Dario Costa: atterra e decolla da un treno in corsa

01:59
Big match a Perugia

Big match a Perugia

00:59
DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

00:30
MCH TG BRIGNONE A CASA ITALIA 15/2 MCH

Brignone a Casa Italia, scoppia la festa

01:10
DICH VITTOZZI su anno difficile e Brignone 15/2 DICH

Vittozzi: "Ho appena visto la Brignone, le ho detto: per incontrarti dovevo vincere anch'io"

00:46
DICH VITTOZZI su gara 15/2 DICH

Vittozzi: "Non mi aspettavo di vincere, volevo solo godermi al meglio l'Olimpiade in casa"

I più visti di Altri Sport

DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

MCH TG BRIGNONE A CASA ITALIA 15/2 MCH

Brignone a Casa Italia, scoppia la festa

DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:50
CIO: Pau Gasol nuovo presidente della Commissione atleti ed entra nel Comitato Esecutivo
13:00
Tennis: Serena Williams può tornare nei circuiti Grande Slam e Wta
12:48
MotoGp: rientro positivo per Martin, fiducioso per la stagione
23:10
Ligue 1, Psg batte Metz 3-0 e torna primo in classifica
22:30
Tennis, Atp Delray Beach: Cobolli battuto in semifinale da Korda