Tennis, Atp Delray Beach: Cobolli battuto in semifinale da Korda
Niente da fare per Flavio Cobolli, sconfitto da Sebastian Korda in semifinale al Delray Beach Open, torneo Atp 250. Il 23enne romano, numero 20 del ranking e terzo favorito del seeding, ha perso in due set contro lo statunitense 7-6 6-1 in un'ora e 17 minuti di partita. Korda si qualifica così per la finale, dove troverà il vincitore dell'altra sfida tra Learner Tien, (numero 23 Atp) e Tommy Paul (già numero 8 Atp e oggi numero 24).