Basket Eurolega: nuovo ko per la Virtus, a Bologna passa l'Asvel

BASKET

Dopo aver dominato nei primi due quarti, la formazione di Scariolo subisce la rimonta dei francesi: Villeurbanne vince 84-79 e infligge il quarto ko in sei gare ai virtussini

© ipp Dopo aver sconfitto a sorpresa il Real Madrid nello scorso turno di Eurolega, la Virtus Bologna vive una notte da dimenticare. I bolognesi, che avevano dominato nei primi due quarti arrivando addirittura sul +19, vengono sconfitti dall'Asvel Villeurbanne col punteggio di 84-79. Decisiva la rimonta negli ultimi due periodi, con le ottime prestazioni di Lighty e Mathews (16 punti). A Scariolo non bastano i 14 punti di Teodosic.

Dopo aver sconfitto il Real Madrid, la Virtus Bologna torna alla sconfitta in Eurolega: l'Asvel Villeurbanne rimonta e vince 84-79 al Paladozza. Il primo quarto sorride alla formazione di Scariolo, che si porta inizialmente in vantaggio con Lundberg (doppia tripla) e sa reagire allo scatto dell'Asvel, chiudendo sul +4 col punteggio di 22-18. Bako e Weems sono i trascinatori nell'allungo bolognese, col belga decisivo anche nel secondo quarto: l'asse Bako-Teodosic è efficace e letale per Villeurbanne, che viene ricacciata indietro a suon di punti e canestri. La Virtus arriva ad un margine di 19 punti sui rivali, prima che Noua accorci il distacco: si va al riposo sul 50-37 per gli italiani.

Alla ripresa delle ostilità, torna in campo un'Asvel trasformata e ringalluzzita dalle parole di T. J. Parker nell'intervallo: i francesi si avvicinano e, con la sontuosa tripla di Mathews e i liberi di Tyus, vanno al -1 al termine del periodo (64-63). Succede di tutto nell'ultimo quarto, con continui ribaltoni: la Virtus va sotto di quattro punti, ma sa reagire e tornare in vantaggio, prima che Lighty la ricacci indietro con una tripla che vale il 75-74 per l'Asvel. Nei concitati minuti finali, Villeurbanne si porta sul +6 e riesce a contenere la reazione di Bologna: finisce 84-79 per i francesi e arriva il quarto ko in sei gare per la Virtus, a cui non bastano i 14 punti di Teodosic.