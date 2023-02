Basket, Eurolega: la Virtus piega per 88-83 il Baskonia

basket

Alla Segafredo Arena gli uomini di Scariolo vincono una gara incerta fino al terzo quarto: decisivi Abass e Belinelli

© ipp Nella venticinquesima giornata di Eurolega, la Virtus Bologna batte il Baskonia 88-83. La gara è molto equilibrata e i primi due quarti si chiudono 19-16 per gli ospiti e 44-41 per i padroni di casa. Nel terzo periodo gli emiliani crescono, e si va agli ultimi 10 minuti sul 68-62. Gli uomini di Scariolo resistono agli assalti finali dei baschi con Abass e arriva l’88-83 definitivo. L’Mvp è Giedraitis del Baskonia (25 punti, 7 rimbalzi).

Torna a vincere la Virtus Bologna che liquida 88-83 il Baskonia nella venticinquesima giornata di Eurolega. Gli uomini di Scariolo partono forte con le due triple di Ojeleye e Teodosic. Dopo un breve blackout all’Arena (con piccola interruzione del match), il serbo piazza dalla lunetta anche tre tiri liberi per il 9-0 iniziale. L’attacco migliore del torneo per media punti (oltre 85 a partita) sale successivamente in cattedra, anche grazie alle tante palle perse della Segafredo, e il primo quarto si conclude 19-16 per gli ospiti. Nel secondo periodo, i baschi commettono quattro falli di squadra in un minuto e così la Virtus ha a disposizione tiri liberi a ogni infrazione per questo quarto. La difesa di Peñarroya, però, chiude bene le linee di passaggio ed è molto attenta a non prestare il fianco ai padroni di casa. La gara è quindi serrata e nessuno dei due quintetti riesce a prendere il largo: si va all’intervallo sul 44-41.

Il terzo periodo inizia bene per Bologna, che vola a +8 (56-48) e va al round decisivo sul 68-62, grazie ai canestri cruciali di Shengelia e Abass. Nell’ultimo quarto, l’italo-ghanese, ancora alle prese con gli strascichi dell’infortunio al ginocchio e al debutto stagionale in Eurolega, prende per mano i suoi e garantisce sia sicurezza in difesa che punti pesanti in attacco. Le triple di Belinelli e i liberi di Teodosic portano poi i ragazzi di Scariolo sull’85-76 a un minuto dalla fine. Gli assalti finali degli ospiti sono vani e il tabellone recita 88-83 alla sirena finale. La Virtus Bologna sale così a 12 vittorie in Eurolega e si consolida la dodicesima posizione in classifica, restando in corsa per i playoff. Arriva invece la seconda sconfitta consecutiva per il Baskonia, che scende in settima piazza e raccoglie il dodicesimo ko in Europa. MVP alla Segafredo Arena Rokas Giedraitis (Baskonia) con 25 punti e 7 rimbalzi.