Basket, Eurolega: l’Olimpia batte 78-76 il Panathinaikos 

EUROLEGA

Dopo l’equilibrio dei primi tre quarti, i greci si arrendono solo agli sgoccioli: decisivi i due tiri liberi finali di Melli

© ipp L’Olimpia batte 78-76 il Panathinaikos nella 25a giornata di Eurolega e infila la terza vittoria di fila. C’è incertezza nei primi tre quarti e nessun quintetto riesce a prevalere. Si va infatti all’ultimo periodo sul punteggio di 64-60 per i meneghini, trascinati da Napier e Melli, ma l'equilibrio resiste fino a 11 secondi dal termine, quando Voigtmann si procura due tiri liberi che Melli trasforma per il nono trionfo in Europa degli italiani.

Vittoria all’ultimo respiro per l’Olimpia Milano, che batte 78-76 il Panathinaikos dopo una gara intensa e combattuta nella 25a giornata di Eurolega. C’è grande equilibrio nel primo quarto, dove gli italiani non riescono a dare continuità in attacco e gli uomini di Serellis ribattono canestro su canestro. Milano va sotto di -5, ma si va alla prima pausa breve sul risultato di 21-20. Il canovaccio dei dieci minuti iniziali si ripete anche nel secondo quarto, dove però questa volta i ragazzi di Ettore Messina cercano di scappare via (+8). I greci però non mollano e rimangono sulla scia dei padroni di casa, che vanno negli spogliatoi sul parziale di 40-39. Nella ripresa, il Forum è il sesto uomo in campo e spinge i suoi verso un terzo quarto che sorride all’Olimpia. Shabazz Napier (10 punti) e Nicolò Melli, infatti, trascinano il quintetto meneghino al 64-60 con cui si va agli ultimi dieci minuti. Si arriva così al parziale decisivo, che entrambe le squadre vogliono conquistare dopo il sostanziale bilanciamento di forze visto sul parquet. I biancoverdi si dimostrano imprecisi dall’arco (7 su 26 triple tentate), ma si riportano comunque a -2 (72-70), con l’Armani che non riesce a chiudere la partita. A un minuto dalla fine il tabellone recita infatti 76-76, ma negli ultimi secondi Voigtmann conquista due tiri liberi e Melli fa 78-76 a 11 secondi dalla fine. L’ultimo possesso è degli ospiti, che sprecano, e il Forum esplode per la terza vittoria consecutiva dell’Olimpia Milano. Meneghini ora a nove successi in Europa e in quattordicesima posizione, mentre incassa il quarto ko di fila il Panathinaikos, che resta penultimo.