L'MVP di Eurolega 2024/25 è Kendrick Nunn

Alla sua seconda stagione col Panathinaikos, Nunn ha mantenuto 21.1 punti di media a partita, vincendo anche l’Alphonso Ford Top Scorer Trophy. Ha chiuso davanti a tutti per triple realizzate (3,1 a gara), aggiungendoci 4,1 assist e 1 palla rubata, giocando 33 delle 34 partite di regular season. Per concludere la stagione con un record di 22 vittorie e 12 sconfitte, il turning point della stagione individuale di Nunn è stato l'infortunio di Lessort al perone: dopo aver viaggiato a 20,2 punti e 3,6 assist per partita sino al Round 17, Nunn ha aumentato il rendimento per le successive 16 fino a 21,9 punti, 5,1 assist 3 21,6 di valutazione.