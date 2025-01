Incredibile in Eurolega: coach Ataman espulso (forse) per colpa di un tifoso

Il dubbio sulla legittimità del fischio rimane: dall'inquadratura fornita da DAZN si scorge chiaramente un membro dello staff del Panathinaikos, in panchina alla sinistra di Kostas Sloukas, alzarsi e mimare il colpo subito sul braccio da Gabriel verso due degli arbitri, senza essere notato da Ataman (con lo sguardo rivolto al parquet, in quel preciso istante). In seguito ai richiami fatti nel primo tempo, è possibile che l'accordo tra i fischietti e Ataman fosse quello di evitare movimenti plateali dalla panchina, per non incorrere in un secondo fallo tecnico e nell'automatica espulsione del coach.