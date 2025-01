Virtus in gas, arriva il Monaco di James. Ivanovic: "Sono una squadra da Final Four"

Nella Virtus mancheranno gli infortunati Will Clyburn e Ante Zizic, mentre ci sarà Marco Belinelli, tra i protagonisti del successo in campionato di lunedì sera contro Cremona: “Sicuramente ci aspetta un’altra partita tosta dal punto di vista fisico e mentale. Affrontiamo una squadra che arriva da tre sconfitte consecutive e vorrà approcciare questa gara fin da subito in maniera aggressiva, sia in attacco che in difesa, cercando di rubare palloni e trovare canestri facili. Hanno grandi individualità e da parte nostra dovremo scendere in campo nella giusta maniera, come stiamo facendo in questo ultimo periodo. Sarà necessario trovare soluzioni in attacco giocando di squadra, senza concedere palloni nella metà campo avversaria”.