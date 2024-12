In attesa del rientro del centro francese dopo la frattura del perone, i greci si sono cautelati firmando fino al termine della stagione il sudsudanese. Per Gabriel (5.8 punti, 4.7 rimbalzi, 1.3 assist e 1.1 stoppata di media nell'inizio di Eurolega col Maccabi), il Panathinaikos avrebbe versato un buyout di $350k per liberarlo dal contratto che lo legava ai gialloblù israeliani.