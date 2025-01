Il caso Nunn: numero uno in Eurolega o uno dei tanti in NBA?

Anche stavolta, appena arrivata la firma coi Los Angeles Lakers di LeBron James, ecco l'imprevisto: infortunio al ginocchio, che lo terrà fermo per tutto il 2021/22. Per gli standard dei gialloviola, da sempre fissati nei pressi della vittoria dell'Anello, un rientro graduale come quello di Nunn nel 2022/23 non è sufficiente a garantirgli un’estensione: nello scambio che porta Rui Hachimura in California, a gennaio 2023 passa agli Washington Wizards. 31 partite nella Capitale, in un contesto decisamente più "morbido", sono sufficienti a far scattare la scintilla "europea": tornare a essere protagonista, anche al di fuori dell'NBA, per non essere solamente "uno tra tanti".