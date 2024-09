I giocatori più pagati di Eurolega: solo un "italiano" in top 10

BASKET

Tra Olimpia Milano e Virtus Bologna c'è solo uno degli stipendi più alti dell'intera Eurolega: dominano la classifica greche, turche e spagnole

© IPA Eurohoops, uno degli Official Global Media Partner di Eurolega, ha rilasciato la ormai tradizionale classifica dei giocatori più pagati dell'intera competizione. Le cifre riportate, per una più immediata comparazione con i salari corrisposti in NBA, sono espresse in dollari e al netto delle tassazioni delle singole nazioni europee, punto cruciale per l'adeguamento del futuro "Fair Play Finanziario" di Eurolega.

10° (parimerito): VINCENT POIRIER (Anadolu Efes), $2.2 mln

10° (parimerito): WILLY HERNANGOMEZ (Barcellona), $2.2 mln

© IPA

10° (parimerito): NIGEL HAYES-DAVIS (Fenerbahce), $2.2 mln

© IPA

10° (parimerito): EVAN FOURNIER (Olympiacos): $2.2 mln

© IPA

9°: DARIUS THOMPSON (Anadolu Efes), $2.3 mln

© IPA

7° (parimerito): KENDRICK NUNN (Panathinaikos), $2.5 mln

© IPA

7° (parimerito): NIKOLA MIROTIC (Olimpia Milano), $2.5 mln

© IPA

6°: KEVIN PUNTER (Barcellona), $2.6 mln

© IPA

5: WALTER TAVARES (Real Madrid), $2.7 mln

© IPA

4°: KOSTAS SLOUKAS (Panathinaikos), $2.8 mln

© IPA

3°: MIKE JAMES (Monaco), $3 mln

© IPA

2°: SHANE LARKIN (Anadolu Efes), $3.75 mln

© IPA

1°: SASHA VEZENKOV (Olympiacos), $4.1 mln

© IPA

4 "greci", equamente distribuiti tra Oly e Pana (il minore dei fratelli Hernangomez, Juancho, è appena sotto con $2.1 mln riconosciutigli dai Greens); 3 "spagnoli", con sorprendente vantaggio blaugrana sui Blancos; 4 "turchi", con l'Anadlou Efes a detenere il primato individuale con 3 giocatori tra i 13 più pagati; Mike James a Monaco e Nikola Mirotic a Milano come uniche "eccezioni" singole, con l'Italia della pallacanestro che manca la doppietta per colpa dei "soli" $2.1 dell'ultimo anno di contratto di Toko Shengelia in Virtus.

© IPA

Entro il 2027/28, l'entrata in vigore del Financial Fair Play Regulations provvederà a rendere la massima trasparenza dei contratti dei singoli giocatori, evitando teoricamente la corresponsione di parte dei contratti tramite accordi di immagine slegati dai bilanci dei club: cambierà qualcosa in classifiche come questa?