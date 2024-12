Final 4 ad Abu Dhabi? Trinchieri: "Se aiuta Eurolega..."

Interpellato al termine della vittoria contro l'Efes (85-72), il coach dello Zalgiris Kaunas Andrea Trinchieri si è così espresso sull'eventualità - ancora nessun comunicato ufficiale è stato diramato dall'organizzazione - delle Final 4 di Eurolega alla Etihad Arena di Abu Dhabi: "Ho sentito molte grandi personalità parlare di quanto sarebbe bello se l'NBA venisse in Europa. La mia risposta è che qualsiasi cosa possa aiutare il basket ad avere più risorse, un marketing migliore e condizioni migliori è ben accetta. Se questa Final 4 ad Abu Dhabi può aiutare Eurolega e il basket europeo, sono molto, molto contento. Non conosco i dettagli dell'accordo, ma credo che se hanno deciso di andare lì, significa che possono prendere qualcosa di buono; sono molto contento. Ogni partita in Eurolega è una battaglia. Non ci sono partite tranquille. Vedete le classifiche? Il calendario, in rapporto all'importanza della singola partita, è la cosa che mi preoccupa di più".