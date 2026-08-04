Europei nuoto, Pellacani cala il poker di medaglie d’oro nei tuffi e fa la storia per l’Italia

Dopo aver vinto la medaglia d’oro nel Team Event, nel sincro misto dal trampolino di 3 metri con Matteo Santoro e nel singolare dal trampolino di un metro, Chiara Pellacani cala il poker agli Europei di nuoto 2026 conquistando pure la finale femminile del trampolino da 3 metri al Centre Aquatique de la Métropole du Grand Paris. L’atleta delle Fiamme Gialle apre la sua prova con un ‘doppio e mezzo indietro carpiato’ che le consente di collezionare i primi 67.50 punti, cui ne aggiunge poi altri 72.00 grazie a un ‘doppio e mezzo avanti carpiato con un avvitamento’ perfetto. La tuffatrice romana inizia quindi a scavare un gap sulle rivali attraverso uno straordinario ‘triplo e mezzo avanti carpiato’ valutato 79.05 punti dai giudici e poi scappa via con i 72.00 punti conquistati grazie a un meraviglioso ‘doppio e mezzo rovesciato carpiato’. A chiusura della sua serata, Pellacani sfodera poi un fenomenale ‘doppio e mezzo ritornato carpiato’ che viene premiato con 67.50 punti, consentendole di sigillare la propria finale con un punteggio totale di 358.05. La campionessa azzurra può così mettersi al collo la sua quarta medaglia d’oro di questo Europeo parigino (in quattro gare), timbrando un nuovo record assoluto: nessuno era mai riuscito a vincere quattro gare in un singolo Europeo, nemmeno la leggendaria Tania Cagnotto (fermatasi a tre). Alle spalle di Pellacani chiude invece la britannica Harper, che si aggiudica l’argento con 318.70 punti, mentre il bronzo è della russa Trifonova (Atleti Neutrali B) con 312.40 punti.