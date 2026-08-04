Europei: Italia medaglia di bronzo nel Team Tecnico di nuoto artistico

Ben sincronizzato è anche il rocket proposto dalle italiane, il cui esercizio risulta alla fine ottimamente eseguito, nonostante le grandi complessità derivanti dalla presenza di ibridi molto pesanti e lunghi periodi di apnea. I giudici apprezzano e assegnano all’Italia un punteggio finale di 284.6725 punti (175.0725 elementi, 109.600 di impressione artistica e -4.0667 di errori sincro), che vale così la medaglia di bronzo per le nostre portacolori. L’oro se lo aggiudica, invece, la squadra degli Atleti Neutrali B con le nuotatrici russe, con il punteggio di 303.2467, mentre la Spagna è argento con i suoi 296.4299 punti.