Europei: Italia medaglia di bronzo nel Team Tecnico di nuoto artistico

L’Italia del nuoto artistico aggiunge un nuovo metallo al proprio medagliere e si tratta del bronzo conquistato dalle ragazze nella finale di Team Tecnico. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Giulia Vernice (con Giorgia Macino e Ginevra Marchetti come riserve) salgono sul terzo gradino del podio grazie a un programma che vale loro 284.6725 punti. Meglio riescono a fare solo la squadra degli Atleti Neutrali B, con le nuotatrici russe (oro) e la Spagna (argento).
LA FINALE
L’Italia decide di presentare un programma con un livello di difficoltà dichiarato di 51.16 e a tema ‘Queen of the Night’, eseguendo la coreografia di Anna Voloshyna. Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice si presentano in acqua con gran decisione e inaugurano la propria prova con una prima spinta perfetta, cui aggiungono poi un ottimo primo elemento, seguito da un cambio di formazione che vede agire le azzurre in spazi molto ristretti.
Ben sincronizzato è anche il rocket proposto dalle italiane, il cui esercizio risulta alla fine ottimamente eseguito, nonostante le grandi complessità derivanti dalla presenza di ibridi molto pesanti e lunghi periodi di apnea. I giudici apprezzano e assegnano all’Italia un punteggio finale di 284.6725 punti (175.0725 elementi, 109.600 di impressione artistica e -4.0667 di errori sincro), che vale così la medaglia di bronzo per le nostre portacolori. L’oro se lo aggiudica, invece, la squadra degli Atleti Neutrali B con le nuotatrici russe, con il punteggio di 303.2467, mentre la Spagna è argento con i suoi 296.4299 punti.