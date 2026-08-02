NUOTO ARTISTICO

Nuoto artistico, Europei: Pelati e Ruggiero d'argento nel duo misto

La finale del programma tecnico consegna la quarta medaglia complessiva all'Italia. Azzurri sconfitti solo dalla Gran Bretagna

02 Ago 2026 - 17:05
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Proseguono gli Europei trionfali dell'Italia, che conquista un'altra medaglia nel nuoto artistico. Questa volta festeggia il duo misto (programma tecnico), che ci regala uno splendido argento grazie all'emozionante prestazione di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero, già bronzo sabato nel doppio misto libero. Sulle note di "Regarde!", pezzo portato dalla Francia all'Eurovision, gli azzurri ottengono il punteggio di 229.0092 e chiudono davanti alla Russia. Oro alla Gran Bretagna (229.6783).

Non c'è due senza tre per l'Italia del nuoto artistico, che ottiene un altro risultato di rilievo negli Europei in corso a Parigi. L'esultanza tricolore arriva dal duo misto (programma tecnico) e dalla coppia formata da Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero, già bronzo nel programma libero solo ventiquattr'ore fa. Gli azzurri conquistano infatti una splendida medaglia d'argento, vedendo sfumare l'oro per poco più di sei decimi di punto, con una routine emozionante e carica di passione. Sulle note di "Regarde!", pezzo portato dalla Francia e dalla 17enne Monroe all'Eurovision, gli azzurri sono pressoché perfetti nella sincronia dei movimenti (solo 2.5 punti di penalità) e mantengono una grande espressività nei due minuti e mezzo della routine. Brilla soprattutto l'impressione artistica, che risulterà la migliore del lotto con molti nove e un punteggio di 98.8250, ma questo punteggio non basta per l'oro. Gli elementi tecnici premiano infatti la Gran Bretagna, che conferma l'oro ottenuto ieri: Ranjuo Tomblin e Isabelle Thorpe fanno il bis col punteggio di 229.6783. Sei decimi in più degli azzurri, che sono medaglia d'argento con 229.0092 punti e precedono una sfortunata Russia: un errore nell'inserimento degli elementi da parte dei coach costa carissimo a Trofimov e Rumiantseva, che vengono penalizzati e sono terzi (215.9201) davanti alla Spagna e agli atleti di Israele. Salgono dunque a tre le medaglie del nuoto artistico, disciplina che si conferma in crescita nelle acque parigine. 

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