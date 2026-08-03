Nuoto artistico, Europei: Filippo Pelati è argento nel solo libero

L'atleta di origini giapponesi questa volta non rasenta la perfezione, ma resta irraggiungibile e trionfa col punteggio di 258.9188, precedendo proprio Filippo Pelati e i suoi 252.8713 punti. Gli Europei dell'azzurro si chiudono dunque con tre medaglie d'argento e una di bronzo, completa il podio lo spagnolo Jordi Caceres Iglesias (229.2599): beffa per il russo Trofimov, quarto con una doppia penalizzazione per errori propri e dei tecnici. Nessuna medaglia invece dalla gara femminile, col meritato quarto posto per Enrica Piccoli (270.0475): oro alla russa Vasilina Khandushka (292.3887) davanti alla tedesca Klara Bleyer (289.2463) e alla spagnola Iris Tio Casas (284.5550). L'azzurra non conferma dunque l'argento ottenuto un anno fa a Funchal, scendendo dal podio degli Europei.