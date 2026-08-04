Europei nuoto, Conte e Pelligra d'argento nella piattaforma sincro 10 metri

Rispettivamente classe 2007 e classe 2008, Simone Conte e Raffaele Pelligra danno inizio alla loro finale sincro dalla piattaforma da 10 metri con un ottimo ‘salto mortale e mezzo avanti carpiato’ che non viene però premiato a dovere dai giudici, i quali assegnano soltanto 48.00 punti agli Azzurri. Campioni del Mondo Juniores e al debutto oggi in una finale agli Europei di nuoto, Conte e Pelligra si rifanno tuttavia immediatamente nel turno successivo, conquistando 49.80 punti con un ‘mezzo salto mortale rovesciato carpiato’ che permette loro di salire nelle zone alte della classifica, in lotta per una medaglia. Da applausi è poi il terzo tuffo di Simone e Raffaele, ovvero un ‘doppio e mezzo indietro carpiato con un avvitamento e mezzo’ che viene esaltato con ben 75.84 punti. La tensione inizia a salire e, nel momento più caldo della gara, la coppia italiana dà il meglio di sé: il loro ‘triplo e mezzo indietro raggruppato’ vale infatti 80.19 punti, mentre il successivo ‘triplo e mezzo ritornato raggruppato’ ne aggiunge altri 81.60. Conte e Pelligra capiscono l’importanza del momento e riescono ad alzare ulteriormente il livello nel sesto e ultimo tuffo, chiudendo la propria magica serata con un magnifico ‘quadruplo e mezzo avanti raggruppato’ da 81.00 punti. La somma di tutti i punteggi dà vita, quindi, ai 416.46 punti con si traducono in medaglia d’argento per i due Azzurri. Un risultato da incorniciare, visto che solo la Russia (Atleti Neutrali B) riesce a fare meglio, conquistando la medaglia d’oro (443.82 punti), mentre il bronzo l’ottiene l’Ucraina (406.05 punti). Per Pelligra si tratta addirittura della seconda medaglia in questo Europeo di Parigi 2026, visto che aveva già conquistato l’oro nel Team Event insieme a Chiara Pellacani, Matteo Santoro e Sarah Jodoin Di Maria.