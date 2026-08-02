Nuoto, Europei 2026: Pellacani da sogno, vince l’oro anche nel singolo femminile

"Un oro in più? L'obiettivo è quello ma proverò a vivermela tranquillamente, giorno per giorno. Ci proveremo e vedremo i risultati". Appare soddisfatta e sorridente Chiara Pellacani, mentre commenta i suoi tre ori conquistati finora dal trampolino agli Europei 2026 di nuoto a Parigi. "Obiettivo centrato - spiega - Due finali ravvicinate, l'ultima di sera: non era facile. Sono contenta anche per questo. È stata una grande emozione. Sono contentissima". Poi un passaggio sulla sua amica ed ex compagna di gara Tania Cagnotto: "L'ho già detto - conclude - Sono onorata di essere paragonata ad una campionessa come Tania. Sto provando a scrivere la mia storia. Vediamo cosa accadrà".