Nuoto, Europei 2026: Pellacani da sogno, vince l’oro anche nel singolo femminile

Terza medaglia d’oro per l’Italia negli Europei di Nuoto 2026 a Parigi: Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore nei tuffi e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. Dopo la vittoria nel sincro misto con Matteo Santoro l’azzurra trionfa in solitaria con il punteggio di 298.90, davanti a Heimberg (Svizzera, punteggio di 258.80) e Bent-Ashmeil (Gran Bretagna, 254.35).
Sesta medaglia per l’Italia negli Europei di Nuoto 2026, la terza d’oro e la seconda per Chiara Pellacani. Fin dal primo turno l’azzurra fa subito capire alle avversarie di voler vincere (55.20), l’ucraina Karnafel e la svedese Widerstrom inseguono però a 54.00. Al secondo giro si inserisce in zona podio anche la svizzera Heimberg a quota 108.90, ma Pellacani domina con i suoi 115.00. Il vero divario viene creato da Chiara nel terzo tuffo: coefficiente di difficoltà a 3.0 ed esecuzione perfetta, che la porta a chiudere la terza tornata a quota 182.50. La francese Gillet commette un errore e compromette la sua gara, mentre risale la britannica Bent-Ashmeil. Al termine del quarto giro Chiara (244.90) ha quasi quaranta punti di vantaggio sull’inglese (204.95), con l’elvetica Heimberg che insegue a 204.20. Anche l’altra azzurra Elisa Pizzini è in corsa per la medaglia a 199.80, poi però arriva il quinto e ultimo giro. Elisa commette un paio di sbavature che compromettono la sua corsa alla medaglia, mentre la svizzera Heimberg si prende il secondo posto (e medaglia d’argento) in 258.80 davanti alla britannica Bent-Ashmeil (254.35). Chiara Pellacani chiude la batteria di tuffatrici con un’esecuzione magistrale, per celebrare l’oro con i suoi 298.90 punti. Terzo oro azzurro, sesta medaglia con una Chiara Pellacani da record.
"Un oro in più? L'obiettivo è quello ma proverò a vivermela tranquillamente, giorno per giorno. Ci proveremo e vedremo i risultati". Appare soddisfatta e sorridente Chiara Pellacani, mentre commenta i suoi tre ori conquistati finora dal trampolino agli Europei 2026 di nuoto a Parigi. "Obiettivo centrato - spiega - Due finali ravvicinate, l'ultima di sera: non era facile. Sono contenta anche per questo. È stata una grande emozione. Sono contentissima". Poi un passaggio sulla sua amica ed ex compagna di gara Tania Cagnotto: "L'ho già detto - conclude - Sono onorata di essere paragonata ad una campionessa come Tania. Sto provando a scrivere la mia storia. Vediamo cosa accadrà".