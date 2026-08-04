Pellacani, poker d'oro: "Non mi sembra vero. Spero di riuscire a dare visibilità a questo sport"

04 Ago 2026 - 23:17
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© Ufficio Stampa

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"Sono contentissima e non mi sembra quasi vero. I tre metri sono nel mio cuore e sono davvero contenta di come ho affrontato questa gara . Non pensavo tanto al risultato ma proprio alle mie sensazioni e come saltare sul trampolino". Lo ha affermato Chiara Pellacani dopo la medaglia d'oro nel trampolino 3 metri agli europei di tuffi di Parigi.

"Amo questo sport - ha proseguito - e sto veramente dando tutto nella quotidianità. Non so neanche spiegarlo a parole ma sono davvero tanto soddisfatta. Spero che questo aiuti anche un po' il nostro sport ad avere un pochino più di visibilità perché è uno sport bellissimo e che più giovani si avvicinino a esso".

"Mi auguro di scrivere ancora tante pagine di storia - ha concluso la 23enne romana - perché ci metto il cuore. Non penso ai record: solo a vivere il momento e divertirmi. Credo sia un mio punto di forza. I punteggi sia dal metro che dai tre metri sono davvero buonissimi oltre a costituire il mio record. È il risultato del nostro lavoro quotidiano tutti tra Miami e Roma".

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