Pellacani, poker d'oro: "Non mi sembra vero. Spero di riuscire a dare visibilità a questo sport"

"Sono contentissima e non mi sembra quasi vero. I tre metri sono nel mio cuore e sono davvero contenta di come ho affrontato questa gara . Non pensavo tanto al risultato ma proprio alle mie sensazioni e come saltare sul trampolino". Lo ha affermato Chiara Pellacani dopo la medaglia d'oro nel trampolino 3 metri agli europei di tuffi di Parigi.