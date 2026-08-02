Nuoto, Europei 2026: Santoro e Pellacani portano il secondo oro dai tuffi! "Gara dominata"

Seconda medaglia d’oro per l’Italia negli Europei di Nuoto 2026, la coppia formata da Matteo Santoro e Chiara Pellacani domina il sincro misto tre metri di tuffi. Matteo e Chiara partono subito molto bene, alla prima rotazione sono in testa con il punteggio di 49.20 davanti a Francia (48.00) e gli atleti neutrali B (47.40). Nel secondo tuffo francesi e tedeschi non convincono, mentre i russi si avvicinano sensibilmente alla coppia azzurra. Santoro e Pellacani continuano a comandare con 96.60, atleti neutrali secondi in 94.20 e poi la Svizzera in 88.20 (appaiata con l’Ucraina). Terminati i tuffi obbligatori si parte con coefficienti di difficoltà più alti nelle rotazioni libere: Italia e Russia rimangono vicine e in netto vantaggio su tutte le altre nazioni, 165.90 a 159.00 in favore degli azzurri. La Svizzera a fine terzo round resiste sul podio a 152.10, in leggero vantaggio sulla Germania quarta (149.70). Al quarto giro i tedeschi portano a termine una buona esecuzione, mentre gli elvetici sbagliano il tuffo e si giocano le chance di medaglia: l’Italia continua ad allungare, ma la Russia rimane lì: 235.65 a 223.17 con un solo tuffo rimanente. Chiara e Matteo sono magistrali nell’ultimo tuffo, fanno segnare il punteggio di 70.20 che li porta a chiudere in 305.85 che li laurea Campioni d’Europa (dopo il successo al Mondiale dello scorso anno). Secondo posto per la Russia, la coppia formata da Ilia Molchanov ed Elizaveta Kuzina chiude con il punteggio di 286.17. Sul gradino più basso del podio la Germania, 284.19 per il duo composto da Luis Carlo Avila Sanchez e Lena Corona Hentschel. Quinta medaglia per l’Italia in questi Europei, due ori, due argenti e un bronzo. L’Italia sale al secondo posto, alle spalle della Gran Bretagna.