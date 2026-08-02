EUROPEI

Nuoto, Europei 2026: Santoro e Pellacani portano il secondo oro dai tuffi! "Gara dominata"

Matteo e Chiara conquistano la medaglia dal metallo più prezioso nel sincro misto tre metri, podio con Russia e Germania

02 Ago 2026 - 20:45
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Matteo Santoro e Chiara Pellacani protagonisti assoluti negli Europei di Nuoto 2026 a Parigi: la coppia dei tuffi porta la seconda medaglia d’oro per l’Italia, la quinta in totale nel medagliere dopo le tre del nuoto artistico. A Parigi Matteo e Chiara dominano nel sincro mistro tre metri, conquistando il primo posto con il punteggio di 305.85 davanti agli Alteti neutrali B (Russia) a 286.17 e alla Germania (284.19).

Seconda medaglia d’oro per l’Italia negli Europei di Nuoto 2026, la coppia formata da Matteo Santoro e Chiara Pellacani domina il sincro misto tre metri di tuffi. Matteo e Chiara partono subito molto bene, alla prima rotazione sono in testa con il punteggio di 49.20 davanti a Francia (48.00) e gli atleti neutrali B (47.40). Nel secondo tuffo francesi e tedeschi non convincono, mentre i russi si avvicinano sensibilmente alla coppia azzurra. Santoro e Pellacani continuano a comandare con 96.60, atleti neutrali secondi in 94.20 e poi la Svizzera in 88.20 (appaiata con l’Ucraina). Terminati i tuffi obbligatori si parte con coefficienti di difficoltà più alti nelle rotazioni libere: Italia e Russia rimangono vicine e in netto vantaggio su tutte le altre nazioni, 165.90 a 159.00 in favore degli azzurri. La Svizzera a fine terzo round resiste sul podio a 152.10, in leggero vantaggio sulla Germania quarta (149.70). Al quarto giro i tedeschi portano a termine una buona esecuzione, mentre gli elvetici sbagliano il tuffo e si giocano le chance di medaglia: l’Italia continua ad allungare, ma la Russia rimane lì: 235.65 a 223.17 con un solo tuffo rimanente. Chiara e Matteo sono magistrali nell’ultimo tuffo, fanno segnare il punteggio di 70.20 che li porta a chiudere in 305.85 che li laurea Campioni d’Europa (dopo il successo al Mondiale dello scorso anno). Secondo posto per la Russia, la coppia formata da Ilia Molchanov ed Elizaveta Kuzina chiude con il punteggio di 286.17. Sul gradino più basso del podio la Germania, 284.19 per il duo composto da Luis Carlo Avila Sanchez e Lena Corona Hentschel. Quinta medaglia per l’Italia in questi Europei, due ori, due argenti e un bronzo. L’Italia sale al secondo posto, alle spalle della Gran Bretagna.

"Una gara dominata, però eravamo molto preparati e insieme diamo sempre il meglio di noi", il primo commento di Chiara Pellacani. "Avevo tanta voglia di rifarmi dopo la giornataccia di ieri - afferma Matteo Santoro - Ero abbastanza nervoso, ma con Chiara è tutto più facile. Mi sono divertito molto, nonostante l'ansia: nei primi due tuffi a me tremavano le gambe, con lei devo saltare un po' meno e facevo fatica a trattenermi. "Lui per me è un po' mio fratellino, siamo cresciuti insieme", conclude Pellacani.

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