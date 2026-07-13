Un tuffo da 20 metri per omaggiare il "Salto della Fede" di Assassin's Creed

Se questo iconico gesto nasce proprio come una prova di coraggio e noncuranza della morte, con il suo tuffo Catalin Preda ha dato prova della stessa temerarietà, offrendo un omaggio a uno dei momenti più riconoscibili della cultura pop e intrecciando così le sue più grandi passioni: lo sport e i videogiochi. Da un'altezza di 20 metri, Preda si è lanciato in un tuffo spettacolare, fendendo le acque cristalline della Sardegna a una velocità impressionante e dando vita a una scena quasi cinematografica.