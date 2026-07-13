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Un tuffo da 20 metri per omaggiare il "Salto della Fede" di Assassin's Creed

Durante la tappa italiana della Coppa del Mondo di tuffi dalle grandi altezze, il campione Catalin Preda si è esibito in uno spettacolare salto nei panni di Edward Kenway, protagonista di""Black Flag Resynced"

13 Lug 2026 - 14:50
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Un tuffo da 20 metri, un costume da pirata e uno degli scenari naturali più straordinari della Sardegna. Sullo sfondo, una bandiera nera che sventola in mezzo al cielo turchese. È così che Catalin Preda, due volte vincitore di medaglia ai campionati World Aquatics e protagonista di numerose competizioni internazionali, ha sorpreso il pubblico durante la World Aquatics High Diving World Cup a Porto Flavia, nel comune di Iglesias.

Indossando i panni del pirata ribelle Edward Kenway, protagonista del videogioco Assassin's Creed Black Flag Resynced, Preda si è lanciato dalla storica scogliera sarda di Porto Flavia rievocando il celebre Salto della Fede, che dal 2007 identifica gli Assassini della saga Ubisoft. 

Se questo iconico gesto nasce proprio come una prova di coraggio e noncuranza della morte, con il suo tuffo Catalin Preda ha dato prova della stessa temerarietà, offrendo un omaggio a uno dei momenti più riconoscibili della cultura pop e intrecciando così le sue più grandi passioni: lo sport e i videogiochi. Da un'altezza di 20 metri, Preda si è lanciato in un tuffo spettacolare, fendendo le acque cristalline della Sardegna a una velocità impressionante e dando vita a una scena quasi cinematografica. 

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