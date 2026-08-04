Nuoto di fondo: Paltrinieri quarto nella 10 km di Parigi, vince Wellbrock

Il nuoto di fondo torna protagonista negli Europei 2026 di Parigi, nella 10 km sulla Senna è Florian Wellbrock a conquistare la medaglia d’oro: subito dietro l'ungherese David Betlehem (argento) e l'altro tedesco Oliver Klemet (bronzo). Chiude quarto Gregorio Paltrinieri, che tiene il ritmo di Wellbrock nei primi giri, crolla nella parte centrale e recupera nel finale. Alle spalle del podio l’Italia raccoglie anche il quinto posto con Marcello Guidi.
Wellbrock conquista la 10 km di Nuoto di fondo sulla Senna, a Parigi podio con Betlehem e Klemet. Pronti via e dopo i primi chilometri si crea subito una coppia che prova ad imporre un ritmo importante: Florian Wellbrock (Germania) e Gregorio Paltrinieri cercano di prendere la leadership. Il tedesco a un quarto di gara cerca di guadagnare terreno, mentre l’azzurro inizia pian piano a perdere terreno. A metà gara, al termine del quarto degli otto giri da 1.250 km previsti, Wellbrock continua a dominare, mentre Paltrinieri viene affiancato dall’ungherese Betlehem. Gregorio continua a perdere posizioni, anche gli altri azzurri Filadelli e Guidi risalgono e vanno a occupare le prime posizioni alle spalle del podio. Si fanno vedere in avanti anche il francese Olivier e l’altro tedesco Klemet, ma nell’ultimo quarto di gara arriva l’azione decisiva.
Betlehem cambia ritmo e vola in prima posizione, mentre Wellbrock viene risucchiato anche dal suo connazionale Klemet. I tre a un chilometro dal termine hanno comunque un discreto vantaggio sul quarto posto, occupato da Andrea Filadelli. Paltrinieri prende spazio e dà via a una grande rimonta, che lo porta fino al quarto posto subito davanti a Marcello Guidi quinto, ma davanti succede di tutto: Wellbrock riprende il suo connazionale e con una grande azione supera anche Betlehem, andando a conquistare un oro fantastico. Settimo posto per Filadelli, Italia piuttosto protagonista ma solamente ai piedi del podio.
"È mancato il momento di partire, non mi sentivo granché in gara e non sono riuscito a fare quello che avrei dovuto. Ho perso il treno nel salire, ce ne avevo verso l'arrivo ma era ormai troppo lontano. Bravi gli avversari a prendere quel gap. È tutto l'anno che mi manca quella parte di gara, dal quinto al nono chilometro, soffro tanto e poi ho uno sprint finale ma adesso non basta più, contro questi fenomeni se gli lasci margine si prendono metri. Mi dispiace, è andata così". Così su Rai2, Gregorio Paltrinieri, quarto nella 10km di fondo agli Europei di Parigi. "Questo qui non è un percorso dove puoi fare tante cose perché è stretto, di solito riesco a trovare una strada quando c'è spazio a disposizione, 30 metri di spazio sono pochi per muoverci. L'errore è stato restare troppo indietro dall'ottavo al nono chilometro. Ho sbagliato. La Senna? L'acqua sembra meglio rispetto a quella dei Giochi. Ma c'era anche la preoccupazione degli avversari".
"È mancato un momento di attenzione, pensavo che il francese (Olivier, ndr) fosse attaccato ai primi tre, quando me ne se sono accorto c'era un buco di 4-5 metri. Ho cercato di recuperare ma poi alla fine ero cotto. Se fossi riuscito a tenere la scia ci sarebbe stata possibilità di podio, è stata una questione di attenzione, quell'errore alla fine ci è costato il podio. Domani c'è la 5 km e cercheremo di stare più attenti", le parole di Marcello Guidi, che ha chiuso quinto.