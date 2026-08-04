Nuoto di fondo: Paltrinieri quarto nella 10 km di Parigi, vince Wellbrock

"È mancato il momento di partire, non mi sentivo granché in gara e non sono riuscito a fare quello che avrei dovuto. Ho perso il treno nel salire, ce ne avevo verso l'arrivo ma era ormai troppo lontano. Bravi gli avversari a prendere quel gap. È tutto l'anno che mi manca quella parte di gara, dal quinto al nono chilometro, soffro tanto e poi ho uno sprint finale ma adesso non basta più, contro questi fenomeni se gli lasci margine si prendono metri. Mi dispiace, è andata così". Così su Rai2, Gregorio Paltrinieri, quarto nella 10km di fondo agli Europei di Parigi. "Questo qui non è un percorso dove puoi fare tante cose perché è stretto, di solito riesco a trovare una strada quando c'è spazio a disposizione, 30 metri di spazio sono pochi per muoverci. L'errore è stato restare troppo indietro dall'ottavo al nono chilometro. Ho sbagliato. La Senna? L'acqua sembra meglio rispetto a quella dei Giochi. Ma c'era anche la preoccupazione degli avversari".