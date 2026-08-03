Tuffi, Belotti e Santoro vincono il bronzo nel trampolino sincro da 3 metri

Si apre con una medaglia la serata di finali dei tuffi agli Europei: Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno chiuso terzi nel trampolino sincro da 3 metri, vincendo la medaglia di bronzo. A decidere tutto è stato l’ultimo tuffo, il doppio e mezzo avanti carpiato con due avvitamenti, grazie al quale gli azzurri sono riusciti a superare rispettivamente Ucraina e Gran Bretagna, che avevano chiuso davanti la penultima tornata. Oro alla Germania davanti agli Atleti Neutrali B, argento.