Tuffi, Belotti e Santoro vincono il bronzo nel trampolino sincro da 3 metri

Si apre con una medaglia la serata di finali dei tuffi agli Europei: Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno chiuso terzi nel trampolino sincro da 3 metri, vincendo la medaglia di bronzo. A decidere tutto è stato l’ultimo tuffo, il doppio e mezzo avanti carpiato con due avvitamenti, grazie al quale gli azzurri sono riusciti a superare rispettivamente Ucraina e Gran Bretagna, che avevano chiuso davanti la penultima tornata. Oro alla Germania davanti agli Atleti Neutrali B, argento.
Ancora un successo
Dopo il doppio oro di ieri - il primo vinto dalla coppia Santoro/Pellacani, il secondo ancora da Chiara Pellacani - il campionato europeo dell’Italia dei tuffi continua nel migliore dei modi anche nella giornata di oggi. La giovane coppia formata da Stefano Belotti e Matteo Santoro ha infatti ottenuto una grande medaglia di bronzo grazie al punteggio complessivo di 386,07, dietro solo ad Atleti Neutrali B (408,99) e la coppia tedesca formata da Massenberg e Schauer (423,84).
Gli azzurri hanno cominciato con il piglio giusto la finale eseguendo molto bene i due tuffi obbligatori e il primo libero. Le prime difficoltà sono arrivate con la quarta e la quinta esecuzione, quando Stefano Belotti ha commesso un paio di imprecisioni (soprattutto nel quadruplo e mezzo avanti raggruppato) portando il duo italiano al quinto posto, a cinque lunghezze dalla Gran Bretagna terza.
Il doppio e mezzo avanti carpiato con due avvitamenti portato dai due azzurri ha però convinto i giudici, portando Santoro e Belotti sul podio per appena 5 decimi di punto davanti ai britannici. L’Ucraina ha invece chiuso al quinto posto: più indietro, in ordine, Francia, Spagna, Atleti Neutrali A, Svezia e Croazia. La giornata non finisce qui, perché l’Italia ha un’altra possibilità di vincere una medaglia con Sarah Jodoin Di Maria, in finale alle 21:00 dalla piattaforma 10 metri.