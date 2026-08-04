Clamoroso Salah: va al Trabzonspor. L'appello ai tifosi per il "benvenuto" per Mo

04 Ago 2026 - 23:28
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© italyphotopress

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Mo Salah ha scelto. Il fuoriclasse egiziano dopo aver scritto la storia in Premier con il Liverpool ha deciso di scegliere il Trabzonspor per il prossimo capitolo della sua carriera. L'egiziano si era svincolato dai Reds ed era disponibile a parametro zero: i turchi hanno approfittato del passo indietro del Besiktas per chiudere un colpo a dir poco clamoroso. Di seguito il comunicato diffuso in serata dal club che, di fatto, è un invito ai tifosi per presentarsi in aereoporto per far sentire il loro calore al fuoriclasse egiziano:

"COMUNICATO AI TIFOSI DEL TRABZONSPOR
Il calciatore professionista Mohamed Salah, con cui abbiamo avviato le trattative per il trasferimento, sarà presente mercoledì 5 agosto (domani) alle ore 12.00 presso il Terminal dell’Aviazione Generale dell’Aeroporto Atatürk di Istanbul. L’arrivo del calciatore a Trabzon è previsto per la sera dello stesso giorno. L’orario e gli altri dettagli relativi al programma di benvenuto a Trabzon saranno comunicati al pubblico nel corso della giornata tramite i canali di comunicazione ufficiali del nostro club".

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