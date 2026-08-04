Clamoroso Salah: va al Trabzonspor. L'appello ai tifosi per il "benvenuto" per Mo

Mo Salah ha scelto. Il fuoriclasse egiziano dopo aver scritto la storia in Premier con il Liverpool ha deciso di scegliere il Trabzonspor per il prossimo capitolo della sua carriera. L'egiziano si era svincolato dai Reds ed era disponibile a parametro zero: i turchi hanno approfittato del passo indietro del Besiktas per chiudere un colpo a dir poco clamoroso. Di seguito il comunicato diffuso in serata dal club che, di fatto, è un invito ai tifosi per presentarsi in aereoporto per far sentire il loro calore al fuoriclasse egiziano: