Carlos D'Ambrosio e l'estate della consapevolezza: "Dopo le medaglie ai Mondiali Juniores, voglio gli Europei in vasca lunga"

Sicuramente Popovici è ancora di un altro livello. Quando era junior ha realizzato record del mondo sia sui 100 che nei 200 fermando il cronometro in 1'42"97 che è un tempo folle. Poi ovviamente gareggiarci contro è stato stupendo perché è un ragazzo che stimo moltissimo, sia nell'approccio che nel rapporto con gli altri atleti, con gli avversari e i fan. È stato molto bello gareggiare al suo fianco e spero di poter continuare a farlo.